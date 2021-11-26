СМИ: ВСУ нацелились на Тельманово. Без помощи России ЛДНР не устоять

Новости Украины

Под шумок о грядущем «российском вторжении» Украина перебрасывают в Донбасс тяжелую технику и РСЗО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда».

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«Пока все заняты стенаниями о грядущей «российской агрессии», без внимания остается переброска в Донбасс украинских войск (ее на удивление методично фиксирует ОБСЕ, но шума в прессе это не вызывает). Стягивается тяжелая техника – танки, артиллерия, реактивные системы залпового огня. Украинский спецназ занимает прифронтовую «серую (ничейную) зону» и налаживает переправы через реки», – пишет издание.

Указывается, что группировка Украины в Донбассе – около 250 тысяч человек.

«Это почти вся армия, без учета Нацгвардии и полков националистов. Сотни БТР, до 100 танков Т-64БМ «Булат», плюс до тысячи стареньких Т-62, Т-64 и Т-72 в тылу. Десятки гаубиц, артиллерийских самоходок, реактивных систем залпового огня… Авиацию Киев в Донбассе не применяет с 2014 года – не задалось тогда у украинских летчиков. Но если надо, в воздух могут подняться с десяток бомбардировщиков Су-24, до 30 штурмовиков Су-25 плюс столько же истребителей Су-27 и МиГ-29. У Украины также есть 6 беспилотников «Байрактар», – сообщает газета.

«У республик Донбасса, конечно, силы поскромнее – около 50 тысяч штыков. Есть и тяжелая техника. Из серьезных средств ПВО – только «Оса», которая, к сожалению, бессильна против турецких ударных дронов. Без шапкозакидательства можно констатировать, что Запад неплохо оснастил украинских подопечных. И самостоятельно против всего этого добра корпусам ЛДНР выстоять будет ой как непросто. Одной мощью и количеством придавят. Без помощи России (в том числе – добровольцев, как это уже было в 2014 году) отбиться будет крайне тяжело», – считают авторы.

Отмечается, что захватить с наскока всю территорию ЛДНР Киев сейчас не сможет, но ВСУ могут попытаться одним мощным ударом занять важный населенный пункт.

«Сейчас явно просматривается их аппетит к Тельманово – в случае его взятия ДНР теряет сообщение с южной частью республики. Тогда Киев объявит о великой перемоге (победе) и перейдет в режим ожидания нового «окна возможностей». Запад устроит любой вариант, при котором в открытую войну втянется Москва. Зеленскому же желательно, чтоб российские войска за два дня не оказались под Киевом. Самолетов для всех бегущих украинских политиков и олигархов может не хватить», – пишет газета.

«Но никто из провоцирующих Россию на войну не учитывает одной важной вещи — в Донбассе сейчас живут уже около 600 тысяч человек, принявших гражданство РФ. И у Москвы есть полное моральное право их защищать. Это даже обязанность! Если Зеленский поведет себя так же, как и Саакашвили в августе 2008-го, «осетинский сценарий» будет неизбежен. И НАТО тут вряд ли поможет. У Москвы в этом случае будет имидж защитника своих граждан, а не «агрессора». Республики Донбасса могут быть признаны, а их безопасность впредь станут обеспечивать российские миротворцы», – резюмирует «КП».