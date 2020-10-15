СМИ: За контроль над партией «Родина» развернулась борьба

15.10.2020, Москва, Елена Острякова

Российский «православный олигарх» Константин Малофеев и бизнесмен Евгений Пригожин борются за контроль над политической партией «Родина», некогда сверхпопулярной патриотической силой, которая оказалась в «звморозке» после ухода фронтмена Дмитрия Рогозина в исполнительную власть.

Об этом пишет сайт «Октагон», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Серьёзная проблема кроется в том, что председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев, похоже, не обладает необходимыми финансовыми ресурсами для нуждающейся в основательном ребрендинге «Родины».

Источники отмечают: прежде Малофеев ввязывался в различные политические проекты с одной целью – заполучить необходимое финансирование у Кремля. Со своими деньгами он не приходил. Что касается Пригожина, то он, безусловно, обладает необходимыми финансовыми ресурсами», – говорится в статье.

По данным издания, люди Пригожина поддерживали «Родину» на прошедших выборах в госсовет Республики Коми.

В копилке Малофеева убедительная победа «Родины» на выборах депутатов Тамбовской городской думы в единый день голосования, 13 сентября. Источники утверждают, что она случилась потому, что Малофеев находится в дружеских отношениях с полпредом президента в Центральном федеральном округе Игорем Щёголевым.

«Есть у Малофеева, помимо перечисленных, и другой серьёзный козырь: получить окончательный контроль над «Родиной» ему помогает бывший премьер непризнанной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Бородай. Последний, в свою очередь, считается человеком, близким к Владиславу Суркову, экс-помощнику президента России», – говорится в статье.