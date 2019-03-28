СМИ заговорили о предстоящем аресте Чубайса

28.03.2019, Москва, Олег Кравцов

Вслед за арестом бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества для хищения средств энергетических компаний, могут последовать еще более громкие уголовные дела.

Об этом пишет “Московский комсомолец”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Даже пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось сказать, что Кремль не считает задержание Абызова продолжением кампании против системных либералов. Что, естественно, только подлило масла в огонь и диванным аналитикам стало окончательно ясно: вокруг Медведева зачищают поле, что бы он остался один. Один в поле не воин и вот, мол, два выхода — либо ты следующий, либо мирно идешь куда скажут. Возглавить, например, Конституционный суд. Мы же своих не бросаем”, – отмечается в публикации.

Издание указывает, что обеспокоенность делом против Абызова выражают как раз те, кто связан с либеральным лагерем во власти.

“Вывод какой: трансфер власти начался и место под солнцем будет у экономико-политической группы siloviki. А чтобы окончательно закрепиться им достаточно взять Чубайса, на которого через Абызова и выйдут. Выйдут или нет, вопрос спорный, но эффект от ареста Чубайса действительно будет сравним с «крымским эффектом»”, – резюмирует “МК”.