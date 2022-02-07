СМИ: Запад вынуждает Россию начать поставки тяжелого оружия ЛДНР

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Новости Украины

Истерией вокруг якобы предстоящего вторжения России на Украину, Запад пытается сорвать переизбрание российского лидера Владимира Путина в 2024 году.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета», давая ответ на вопрос, с какой целью был раздута нынешняя ситуация вокруг Украины.

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«Одна из версий говорит в пользу той гипотезы, что это было сделано, чтобы дискредитировать президента России Владимира Путина и внести раскол в российские элиты. Ведь не за горами президентские выборы 2024 года, и нынешний президент России явно «не подходит» руководству США и других стран Запада», – пишет издание.

Отмечается, что поставки западного оружия Киеву под предлогом защиты от российской агрессии должны способствовать достижению ВСУ военного превосходства над ЛДНР и дать возможность начать наступление с целью ликвидации республик.

«Это вынудит Россию организовать поставки Донецку и Луганску тяжелого вооружения. Этот шаг, будь он сделан, позволил бы представить Кремль в невыгодном свете не только на международной арене, но и на внутриполитической сцене России. В любом случае это наносило бы значительный ущерб авторитету Путина внутри и вне России», – говорится в статье.

При этом газета указывает, что любой вооруженный ответ России на наступление ВСУ – даже без пересечения границы — дал бы Киеву и Западу возможность интерпретировать это как нарушение границы Украины.

«И это давало бы, в свою очередь, возможность введения устрашающих санкций, нацеленных прежде всего на дезорганизацию технологических систем и финансов РФ. Среди них – санкции против российских банков, близких к Путину предпринимателей и их семей, отключение от международной платежной системы SWIFT и прекращение технологического сотрудничества. В таких условиях даже выживание экономики и финансов России вызвало бы значительное напряжение внутри российских правящих элит. Но главное – похоронить шансы Путина на переизбрание в 2024 году», – считает «НГ».