Западные аналитики верят в грядущие успехи ВСУ, но при этмо игнорируют исчерапание мобилизационного резерва страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета», сделавшая анализ западных экспертных оценок хода СВО на Украине.

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Натовские и европейские эксперты склонны оценивать складывающуюся для Украины ситуацию оптимистично.

«При этом следует учитывать, что в своих заключениях они руководствуются, главным образом, данными генштаба ВСУ и сообщениями глав местных администраций, что не всегда соответствует реальной действительности. Мнения независимых экспертов и данные российской стороны в расчет не принимаются, в том числе и в пропагандистских целях.

Высоко оценивая боевой дух, мотивацию и подготовку украинских военных, «западники» сохраняют надежду на то, что при должном военно-техническом оснащении и разведывательном обеспечении ВСУ возможен исход событий на Украине в их пользу, т.е. в интересах коллективного Запада. При этом ими замалчивается тот факт, что Киев не располагает необходимым военнообученным кадровым резервом, мобилизационный ресурс страны также истощен», – отмечается в статье.