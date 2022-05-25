СМИ: Западного оружия Украине не хватит. Нужно отправлять живую силу

25.05.2022  17:53 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Западные аналитики верят в грядущие успехи ВСУ, но при этмо игнорируют исчерапание мобилизационного резерва страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета», сделавшая анализ западных экспертных оценок хода СВО на Украине.

Западные аналитики верят в грядущие успехи ВСУ, но при этмо игнорируют исчерапание мобилизационного резерва...

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Натовские и европейские эксперты склонны оценивать складывающуюся для Украины ситуацию оптимистично.

«При этом следует учитывать, что в своих заключениях они руководствуются, главным образом, данными генштаба ВСУ и сообщениями глав местных администраций, что не всегда соответствует реальной действительности. Мнения независимых экспертов и данные российской стороны в расчет не принимаются, в том числе и в пропагандистских целях.

Высоко оценивая боевой дух, мотивацию и подготовку украинских военных, «западники» сохраняют надежду на то, что при должном военно-техническом оснащении и разведывательном обеспечении ВСУ возможен исход событий на Украине в их пользу, т.е. в интересах коллективного Запада. При этом ими замалчивается тот факт, что Киев не располагает необходимым военнообученным кадровым резервом, мобилизационный ресурс страны также истощен», – отмечается в статье.

Издание напоминает, что на передовую Украина стала отправлять неподготовленных бойцов территориальной обороны, что уже вызвало массовые протесты среди населения западных областей Украины.

«Как сообщалось, киевские власти планируют мобилизовать около 1 млн. человек.
В складывающейся ситуации для достижения поставленных целей в противостоянии с Россией Западу одной только военно-технической поддержки Украины может быть недостаточно, скорее всего понадобятся и людские ресурсы. А в каком виде они будут представлены (иностранные наемники, добровольцы, частные военные компании или же кадровые военные стран НАТО под видом ЧВК), пока что остается под вопросом», – резюмирует «НГ».

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