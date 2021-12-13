СМИ: Зеленский в растерянности — Запад принуждает Украину к миру

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинское руководство начинает осознавать, что Запад не готов к конфронтации с Россией и склоняет Киев к компромиссам в Донбассе

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В публикации отмечается, что несмотря на обещания Запада оказать поддержку Украине, «появляются все новые свидетельства того, что США все активнее склоняют Украину к сдержанности».

Так, появилась информация, что Вашингтон приостанавливает отправку военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов. Кроме того, ожидается, что вопросы перезапуска переговорного процесса по Украине станут главной темой начинающегося в понедельник европейского турне помощницы госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, которая 13–15 декабря посетит Киев и Москву, а после этого отправится в Брюссель для двухдневных консультаций с представителями ЕС и НАТО.

«Разворот в позиции Запада по украинскому кризису, заключающийся в переходе США и их союзников от безоговорочной поддержки Киева к принуждению его к переговорам, судя по всему, застал президента Зеленского врасплох. Подтверждением этому стало его пространное интервью украинскому телеканалу «1+1», вышедшее в эфир в пятницу вечером. Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Зеленский выглядит растерянным и сетует по поводу того, что Европа, мол, слишком боится России», – отмечается в статье.

При этом Зеленский не исключил проведение референдума по неподконтрольным территориям.

«Я не исключаю референдум по Донбассу в целом, и тут вопрос не о статусе. У нас может такое быть в жизни, это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны», – сказал Зеленский.

В свою очередь директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что поворот в позиции Запада, отправной точкой которого стали переговоры президентов Путина и Байдена, произошел неслучайно.

«Судя по всему, Джо Байден наконец осознал решимость Москвы идти до конца и не оставить без ответа любую попытку Киева изменить статус-кво силовым путем, если она будет предпринята. Чтобы не ставить себя в положение, когда он будет вынужден вновь показать свою неспособность защитить союзника, как это уже было с Афганистаном, Джо Байден играет на опережение и пытается избежать войны», – заявил эксперт.

Он полагает, что точно так же и Москва предпринимает все усилия, чтобы избежать втягивания себя в украинский конфликт, чреватый для нее колоссальными издержками.

«Таким образом, война в Донбассе не нужна ни Америке, ни России, и в стремлении ее предотвратить Владимир Путин и Джо Байден неожиданно оказались в одной лодке», — резюмировал Погребинский.