Смиритесь и забудьте: Крым и Донбасс не вернуть никогда – украинский политик

Запихнуть назад Крым и Донбасс на Украину не дадут сами россияне и, в первую очередь, жители этих территорий.

Об этом в своём видеоблоге заявил покинувший в 2022 году Украину экс-депутат Верховной рады, бывший владелец запрещённого Зеленским телеканала «Наш» Евгений Мураев, находящийся, по его словам, сейчас в Китае, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чьим я считаю Крым? Я украинский политик. Это аннексированная территория, с одной стороны, и я не могу сказать по-другому как юрист, эта непризнанная миром территория считается территорией Украины. Но есть понятие де-юре и де-факто. Де-факто Крым российский. Власть – российская, валюта – рубль. Люди чего хотят – в Украину или в Россию? Ответьте сами. Если бы они хотели в Украину, наверное, они не ходили бы на референдум, на выборы местной власти, на выборы в Госдуму, на выборы президента РФ. Вы не можете вернуть Крым ни военным, ни дипломатическим путём. Потому что люди в Украину не хотят. Люди не хотят в ту Украину, в которую её превратили Порошенко и Зеленский. Им там спокойней, и понятно, что мы его сейчас вернуть не сможем, и завтра тоже. Так же, как и Донбасс – не надо себя обманывать. Если вы будете жить в этих лозунгах «Не отдадим!», мы положим ещё миллион людей, славян, православных с одной и с другой стороны, никак не изменив ситуацию», – подчеркнул Мураев.