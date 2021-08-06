Москва, Максим Никифоров
Смогли передать суть происходящего в ЦАР: «Турист» привел в восторг журналистов из Зимбабве
Журналисты зимбабвийского издания оценили достоверность передачи событий в ЦАР, показанных в фильме «Турист».
Фильм российско-центральноафриканского производства покорил журналистов Зимбабве, которые опубликовали рецензию на страницах издания The Helard. Они утверждают, что авторы киноленты сумели максимально достоверно передать зрителю суть событий, которые происходили в ЦАР несколько месяцев назад.
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Сюжет рассказывает о российских инструкторах, которые встали на защиту центральноафриканского населения в борьбе с боевиками. Радикалы годами истязали жителей страны, грабили и убивали простых граждан. В декабре прошлого года боевики заручились поддержкой Запада и чадских наемников с целью силового захвата власти. Однако центральноафриканская армия, обученная россиянами, встала на защиту населения страны и дала отпор боевикам.
Фильм посвящен дружбе между Россией и ЦАР, уверены граждане республики. Они гордятся сотрудничеством с инструкторами, которых западные журналисты в своих материалах нередко приписывают к «ЧВК Вагнера».
Фильм «Турист» раскрыл мировому сообществу глаза на политические игры Запада в ЦАР и сотрудничество с боевиками, пишет The Herald. Журналисты призвали власти Зимбабве обратить внимание на позитивный пример сотрудничества ЦАР с Россией, который стал основой безопасности в стране.
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