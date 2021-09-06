Смоленская катастрофа. Бесславный конец конспирологического спектакля

06.09.2021 14:18 (Мск), Варшава, Матеуш Пискорский

Уже 11-й год в Польше продолжается расследование смоленской авиакатастрофы, случившейся 10 апреля 2011 года и унесшей жизнь 96 человек (политиков, государственных чиновников, членов экипажа). При этом попытки выяснить причины трагедии стали элементом политического спектакля.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит польский политолог Матеуш Пискорский.

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Расследование – громко сказано. На самом деле представители польской правящей партии «Право и справедливость» превращают расследование трагедии в фарс. Партийные следователи под руководством бывшего министра обороны Антония Мацеревича рассматривают на полном серьезе самые странные конспирологические теории, пытаясь периодически заинтересовать ими общественность. Мацеревич создавал свою «спецкомиссию» несколько раз, собирая странную тусовку ученых-эксцентриков, зачастую не имеющих хотя бы малейшего отношения к профессионалам, анализирующим авиационные катастрофы.

Мацеревич целенаправленно подвергал сомнению авторитет государственных структур, отвечающих за расследование, прежде всего Государственного комитета расследований авиационных происшествий, а в свое время также прокуратуры (пока она не стала подчинятся победившей на выборах 2015 года партии «ПиС»).

Антоний Мацаревич.

Мацеревич и сборище самопровозглашенных экспертов, которых собрал тогдашний польский министр обороны, многократно обещали завершение работы над итоговым рапортом комиссии, раскрывая лишь фрагменты своих выводов, как правило каждого 10 апреля во время очередных мероприятий годовщины авиакатастрофы. Главный их тезис: президентский борт Ту-154М был сбит в результате акта агрессии, совершенного российской стороной (говорится, что решение было принято на самом высоком уровне в Кремле) при поддержке тогдашнего премьер министра Польши, ныне лидера парламентской оппозиции Дональда Туска.

Российско-польский «заговор» якобы имел одну цель: убийство известного антироссийскими выпадами тогдашнего президента Леха Качиньского. Другие варианты комиссией «экспертов» не рассматривались. Вопрос был всего лишь в том, как технически совершено покушение.

Уровень бредовости содержащегося в очередных докладах группы Мацеревича превратил её деятельность в цирк, выступления которого уже никем не воспринимались всерьез. Может быть, именно поэтому итоговый рапорт спецкомиссии был принят непублично. 10 августа за него проголосовали члены комиссии, правда не все, но только те, которых Мацеревич решил оповестить про заседание. Говорят, что рапорт насчитывает 300 страниц, но его содержания никто не знает, включая родственников и близких жертв авиакатастрофы. Попытка политического использования человеческой трагедии привела к окончательному разрушению доверия к польскому политическому классу.