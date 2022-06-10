Смольный доверил строительство туркластера в промзоне «Горская» зятю Беглова

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В Санкт-Петербурге скоро состоится международный экономический форум (ПМЭФ-2022). На мероприятии Смольный собирается подписать соглашение с ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» на создание туристического кластера в «Горской».

Известно, что в компании должность замгендиректора по общим вопросам занимает родственник губернатора Александра Беглова — его зять Павел Белов.

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Согласно официальным данным, на территории промзоны «Горская», которая располагается вблизи поселка Лисий Нос, планируется построить яхтенный порт, современный развлекательный центр, общественно-деловые, туристические и спортивные пространства.

Однако ранее СМИ писали, что при успешном подписании документов может случиться слияние частных и государственных интересов. В частности, это может произойти из-за того, что в совете директоров компании «Трансгаз Санкт-Петербург» заседает зять губернатора Петербурга Александра Беглова Павел Белов.

На первом этапе в «Горскую» перенесут яхт-клуб и академию парусного спорта. Однако позже там может состояться и реализация проекта «Клуб-19». Согласно данной задумке, в промзоне построят 18 жилых домов, резиденцию, гостиницу, гольф-клуб, а также стоянка для лодок и катеров.