Смольный исказил данные в отчете о количестве вывезенного снега

С конца ноября с улиц Санкт-Петербурга дорожные предприятия вывезли более 790 тысяч кубометров снега, заявили в городском Комитете по благоустройству.

В ведомстве отметили, что такие же показатели в минувшем году были достигнуты лишь к концу февраля, о чем сообщил ряд СМИ. На фоне некачественной уборки последствий осадков, выпавших с приходом в Северную столицу циклонов «Бенедикт» и «Даниэль», подобный отчет воспринимается как неуместная бравада и попытка чиновников скрыть провал подготовки к зиме. Скорее всего, таким образом в Смольном решили отвлечь внимание общества от нарастающего недовольства петербуржцев работой коммунальных служб.

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После обрушения на Северную столицу снежных циклонов непогода внесла свои порядки в жизнь города. Ответственные за расчистку дорог и внутриквартальных территорий организации оказались не готовы к столь обильным осадкам. Важно отметить, что еще осенью губернатор Александр Беглов заявлял, что Петербург располагает всем необходимым для противостояния снегопадам, однако на деле все оказалось совсем не так — во многих районах по-прежнему острая нехватка дворников и верхолазов. Некомпетентность местных чиновников вылилась в стремительный рост числа ДТП на заснеженных и покрытых наледью улицах, а также увеличение травматизма.

В октябре в Смольном обещали вывести на улицы в случае необходимости свыше 1700 единиц снегоуборочной техники, однако данные интерактивной системы мониторинга работы спецтехники показывают совершенно другие цифры. Так, в минувший понедельник, 13 декабря, для расчистки от сугробов всех 18 районов было задействовано всего лишь 48 единиц.

На отсутствие снегоуборочной техники и дворников в разных районах Петербурга неоднократно жаловались в социальных сетях жители города. Об этом в своем Telegram-канале писал, в том числе и депутат Законодательного Собрания Борис Вишневский. Однако в профильных комитетах Смольного не реагировали вплоть до наступления временной оттепели, когда сугробы начали таять и подтопили улицы. В результате скользкие тротуары стали практически непреодолимым препятствием для пешеходов, в травмпунктах Северной столицы образовались очереди — люди приходят с переломами, растяжениями и сильными ушибами. Также несколько петербуржцев пострадали от падения сосулек и льда с неубранных крыш. Не лучше обстоит и ситуация на дорогах — за последние две недели заметно возросло число ДТП.

В Смольном решили сравнить кубометры вывезенного снега с цифрами прошедшего зимнего периода, что вызывает немало вопросов. Согласно данным «Доклада об экологической ситуации в Санкт-Петербурге в 2020 году», опубликованном на сайте городской администрации, минувшая зима отметилась неинтенсивными осадками, прежде всего, в виде дождя и мокрого снега. Таким образом, чиновники вводят петербуржцев в заблуждение, сопоставляя не совсем корректные показатели. Вероятно, расчет был на то, что мало кто из горожан станет детально разбираться в данном вопросе.

Власти Петербурга рапортовали, что дорожные предприятия вывезли 2 200 полных самосвалов снега, что по подсчетам чиновников равняется 44 тысячам кубометров. Однако, большая часть машин, задействованных в перевозке собранных с улиц сугробов, способны вмещать только 10 кубических метров. Получается, что представители Комитета по благоустройству, помимо прочего, еще и завысили объемы вывезенного с конца ноября снега.

Очевидно, что план «Б» команды Александра Беглова не сработает, поскольку даже без тщательного анализа озвученных данных о вывезенном снеге петербуржцы не видят никаких перемен — дороги и тротуары во всех районах так и остались не убраны. В социальных сетях горожане продолжают публиковать фотографии и видео с «губернаторскими кучами» по всему городу.