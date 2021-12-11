Смольный не торопится разбираться с жалобами петербуржцев на плохую уборку снега

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Новости Украины

Петербуржцы возмущены бездействием Смольного перед неубранными от снега и наледи улицами и свисающими с крыш сосульками.

Возмущенные горожане массово направляют жалобы на различные онлайн-площадки городской и районных администраций. Однако Смольный не спешит их рассматривать.

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К примеру, согласно данным, полученным с официального административного портала «Наш Санкт-Петербург», на уборку одного сугроба комитет по благоустройству города отводит 15 дней. При этом решить проблему с наледью на крышах и сосульками коммунальщики обещают в течении «всего одной недели».

Такую нерасторопность коммунальщиков петербуржцы объясняют нехваткой снегоуборочной техники. Однако, по данным издания «Мойка78», в разгар снегопадов часть закупленных Смольным машин стояла без действия.

Несмотря на это, Петербург действительно столкнулся с нехваткой рабочих рук. После первого сильного снегопада стало очевидно, что районным администрациям не хватает дворников и верхолазов. В связи с этим в Смольном предложили создать проект «дворник-шеринг», однако он не показывает особых успехов. После этого к уборке улиц от снега предложили привлечь школьников. Однако СМИ начали заявлять о принуждении старшеклассников к физическому труду против их воли.

Осенью текущего года губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что город полностью готов к наступлению зимы. Однако первый снегопад показал, что градоначальник снова не справился с сезонной подготовкой Северной столицы.