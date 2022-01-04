Смольный объявил о «желтом» уровне опасности на фоне устаревших отчетов об уборке снега

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Погода в Петербурге снова показывает «желтую карточку» коммунальщикам: по информации Росгидрометцентра, с вечера 4 января в городе ожидают потепление до +1 и усиление снегопада- мокрый снег будет идти сутки, что поспособствует ухудшению качества дорог и обледенению.

Непродолжительное потеплениев город принес пришедший с Северо-запада циклонический вихрь «Юмит», погрузивший город в метель, но уже 6 января морозы вернутся, поспособствовав образованию льда, рассказывают синоптики.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Telegram-канал с пресс-релизами Смольного предупреждает, что «желтый уровень означает потенциально опасную погоду», и рекомендует водителям быть внимательнее и соблюдать скоростной режим, а пешеходам – «проявлять особую осторожность». Судя по отсутствию сообщений из Комблага, читатели могут сделать вывод, что бросать ресурс комитета на уборку проезжей части и тротуаров Смольный не планирует.

Тем интереснее было видеть в популярном канале «Футляр от виолончели» 4 января информацию о «победе» Смольного над циклоном «Бенедикт», засыпавшем город в ночь на 1 декабря. Жители Петербурга хорошо помнят, что вслед за «Бенедиктом» пришел циклон «Даниэль», к середине декабря последствия визита почти «устранила» оттепель, но с тех пор снег выпал снова.

Очевидно, губернатор Александр Беглов пока не решается выступить с оценкой уборки снега по итогам начала 2022 года, и его пресс-службе только и остается, что снабжать популярные на федеральном уровне новые медиа с крупной аудиторией устаревшей информацией об «успехах» в борьбе со стихией.