Смольный отказался от проверки пассажиров «Лыжных стрел» на наличие QR-кодов

23.01.2022  16:22 (Мск), Санкт-Петербург,
Андрей Романов.  
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Общество, Россия, Санкт-Петербург


Чиновники Смольного не стали проверять пассажиров «Лыжных стрел» на наличие QR-кодов или справки о перенесенном заболевании. Заявление главы комитета по физкультуре Эдуарда Дворкина прозвучало на фоне роста регистраций новых случаев заражения коронавирусом, а «Лыжные стрелы» администрация Петербурга запустила, когда в городе было зафиксировано почти 10 тысяч новых заболевших.

В воскресенье, 23 января, Смольный запустил «Лыжные стрелы». В этих поездах любители лыжного спорта отправились в Ленобласть, где приняли участие в массовом катании по трассам. Со стороны Петербурга также отсутствовала проверка на наличие вакцинации или справки о перенесенной болезни. О том, что у спортсменов не будут проверять документы, говорил глава комитета по физической культуре Смольного Эдуард Дворкин.

Чиновники Смольного не стали проверять пассажиров «Лыжных стрел» на наличие QR-кодов или справки о...

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«Никто не будет стоять и проверять QR-код. Все это понимают, что так не будет. Возможно, по вагонам будут ходить контролеры, которые будут проверять сертификаты, или, быть может, это будет разовая проверка», – заявил чиновник.

Слова Дворкина прозвучали 21 января на фоне ухудшающейся коронавирусой обстановки, когда в городе регистрировалось почти 6 тысяч новых заболевших Covid. Зная об этом, Смольный на запуске «Лыжных стрел» не изменил решения и не организовал проверки QR-кодов у участников массового мероприятия. Особенно это критично на фоне регистрации 23 января почти 10 тысяч новых заболевших коронавирусом.

Как и в других случаях, Смольный переложил ответственность на горожан, которых обязал носить средства индивидуальной защиты. Вскоре после запуска «Лыжных стрел» коронавирусная обстановка может усугубиться еще сильнее и этот груз ляжет на медицинский сектор, который, по словам губернатора Александра Беглова, и так находится в состоянии повышенной готовности.

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