Смольный поторопил строителей элитного клуба для петербургских чиновников

07.02.2022  17:28 (Мск), Санкт-Петербург
Матвей Кораблев.  
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Дзен, Политика, Россия, Санкт-Петербург


Элитную рекреационную зону для петербургских чиновники принялись строить в ускоренном режиме. Часть зданий сдадут уже в 2024 году, рассказал «Правде.ру» источник в Смольном.

По его данным, элитный «Клуб-19» возводят на месте бывшей промзоны «Горской»

Элитную рекреационную зону для петербургских чиновники принялись строить в ускоренном режиме. Часть зданий сдадут...

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«Там очень сжатые сроки строительства. Одно из требований к застройщику, чтобы часть зданий были сданы в 2024 году. Сам проект элитной рекреационной зоны будет представлен градостроительной комиссии в ближайшее время», – рассказал источник.

Как писали СМИ, на территории «Горской» могут разместить 18 жилых домов и главную резиденцию с фонтаном и собственным причалом. В «Клубе-19» будут отдыхать высокопоставленные чиновники Санкт-Петербурга.

В распоряжении петербургской знати окажутся конный, а также гольф-клуб, зоопарк, спорткомплекс с полноценным стадионом, причал для яхт и гостиница.

Правда, сам проект идёт вразрез с обещаниями властей Петербурга благоустроить «Горскую» для всех жителей города.

Александр Беглов, в свою очередь, уверял, будто на месте «Горской» появится зоопарк. Напомним, в Петербурге уже имеется зоосад: только вот он уже много лет пребывает в запустении.

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