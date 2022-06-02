Смольный решает проблему нехватки денег на капремонт за счет малообеспеченных петербуржцев

Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило в первом чтении инициативу Смольного о повышении платы для нанимателей социального жилья якобы из-за нехватки средств на капитальный ремонт. При этом губернатор Александр Беглов неоднократно заявлял, что годовой план по доходам в городской бюджет за первые четыре месяца 2022 года выполнен уже на 50%.

Инициативу об увеличении платежей за проживание в социальном жилье в Петербурге более чем в 2 раза вынесли на обсуждение Заксобрания представители Смольного. Законопроект предполагает повышение платежей с 4,14 до 10,83 рубля за квадратный метр. Глава Жилищного комитета Олег Зотов объяснил, что последний раз эту сумму поднимали 12 лет назад, а льготники продолжат получать государственную помощь, но при этом не платят взносы на капремонт. В результате, по словам чиновника, эти расходы ложатся на остальных горожан.

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Предложение было утверждено в первом чтении, несмотря на то, что часть парламентариев выступила против повышения платежей. В частности, представители партии КПРФ напомнили, что социальным жильем в основном пользуются малообеспеченные горожане, для которых это станет серьезным финансовым ударом. Не согласился с инициативой Смольного и руководитель фракции «Яблоко» Борис Вишневский, отметив , что с принятием закона доходы бюджета, как следует из пояснительной записки, вырастут на 628 миллионов рублей, или на 4 тысячи рублей в год с квартиры.

«Для не самых обеспеченных граждан (а именно такие и живут по соцнайму) это не так и мало. Во время экономического кризиса, когда растут цены и падают доходы, правильнее было бы взять эти деньги, если их не хватает, из бюджета города, а не из карманов граждан», – считает парламентарий.

Вишневский напомнил о недавних заявлениях губернатора Беглова, что «денег в бюджете полно, поступило много доходов», в связи с чем город может себе позволить выделить дополнительные средства на капитальный ремонт без повышения платежей для малообеспеченных групп населения. Ранее Александр Дмитриевич действительно утверждал , что годовой план по доходам в городскую казну выполнен уже на 50%. По его словам, за первые четыре месяца текущего года бюджет получил 438 миллиардов рублей, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом Смольный готов выделять крупные суммы средств на цели, вызывающие недоумение как у самих горожан, так и у представителей экспертного сообщества. Так, 21 апреля губернатор Беглов подписал изменения в постановление о «Создании условий для обеспечения общественного согласия», согласно которому до 2027 года на «настроение петербуржцев» планируется потратить около 44 миллиардов рублей. По мнению политолога Дмитрия Витушкина, эти «совершенно дикие» деньги можно было бы пустить на более эффективные вещи, так как в городе сегодня наблюдается масса других серьезных проблем.

Также стоит напомнить, что в январе Александр Беглов заявлял о полном выполнении городом своих социальных обязательств перед петербуржцами.

«Мы должны обеспечить жильем всех, кому оно положено по закону. Для льготников и очередников приобретаем 798 квартир – это порядка 35 тысяч квадратных метров социального жилья», – уточнял глава региона.

Однако по факту, как писали СМИ, Смольный в очередной раз сорвал план по обеспечению горожан льготными квартирами, в результате чего тысячи нуждающихся петербуржцев остались без своего жилья. Из 798 квартир городу на начало года было передано только 264, еще 60 отдадут в 2022 году, а оставшиеся 474 – лишь в 2023-м. В итоге из 4073 нуждающихся петербургских семей недвижимость получили 2640.