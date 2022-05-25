Смольный решил прибегнуть к помощи волонтеров после провала транспортной реформы

25.05.2022  16:28 (Мск), Санкт-Петербург
Матвей Кораблев.  
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Дзен, Местная власть, Россия, Санкт-Петербург, Транспорт


Смольный решил устранить недостаток информации об изменениях маршрутов общественного транспорта Санкт-Петербурга. Чтобы помочь петербуржцам разобраться в новых маршрутах, сейчас чиновники решили привлечь волонтеров, несмотря на то, что необходимость в активных действиях существовала с апреля – с начала старта реформы.

Комтранс предложил петербуржцам стать волонтерами, помогающим пассажирам определить оптимальный маршрут. Акция стартует одновременно со вторым этапом транспортной реформы и будет проходить 1-3 июня с 7.00 до 11.00 утра и в выходные 4-5 июня с 9.00 до 13.00. Добровольцев наградят благодарственным письмом и сувенирами, уверяют чиновники.

Смольный решил устранить недостаток информации об изменениях маршрутов общественного транспорта Санкт-Петербурга. Чтобы помочь петербуржцам...

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«Функции волонтеров: оказание помощи гражданам в получении информации о работе новой маршрутной сети. В частности, при помощи размещенных на остановках карт маршрутов и данных сервиса «Яндекс.Карты», волонтеры помогут гражданам построить оптимальный маршрут из пункта «А» в пункт «Б». За каждым волонтером будет закреплен один из 200 остановочных пунктов», – сообщили в «Комтрансе».

Примечательно, что маршруты в Петербурге подверглись изменениям с 1 апреля, в первый этап реформы, однако лишь сейчас городские власти решили восполнить образовавшийся информационный вакуум. Между тем, с первых дней петербуржцы жаловались на недостаток данных о смене направлений. Недоработку Смольного отмечали также в экспертном сообществе.

«К сожалению, не обновлены стенды, где указатели маршрутов. Не везде, где введены новые направления, они дублируются. Необходимо обновлять эти указатели, плюс должны быть какие-то таймеры, электронные табло или обычные табло, где указывается периодичность маршрутов, и чтобы эта периодичность соблюдалась», — заявил политолог Евгений Пашковский.

На первом этапе транспортной реформы не было не только помощи волонтеров, но даже актуального расписания на остановках. Причиной стал срыв аукциона на содержание информационного оборудования на остановочных пунктах. Единственный участник торгов, проведенных в марте, не соответствовал требованиям. Перед началом второго этапа Смольный вновь объявил о поиске подрядчиков, на этот раз отказавшись от единого аукциона и разделив город на две части.

Примечательно, что не все пробелы транспортной реформы попытались устранить ко второму этапу. Горожане по-прежнему жалуются на долгое ожидание транспорта, неработающие валидаторы, а кроме того, неумелую «оптимизацию» маршрутов.

Напомним, перед началом транспортной реформы в Смольном признали несоответствие транспортного обслуживания в Петербурге статусу второй столицы. Однако реформаторские действия команды губернатора Александра Беглова, по мнению петербуржцев, еще больше отдалили город от недостижимого московского уровня.

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