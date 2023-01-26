Смольный сокращает объем финансирования строительства метро вопреки обещаниям президенту

Ежегодный объем финансирования строительства петербургского метрополитена из триллионного бюджета города не превышает 30 млрд рублей. Тем не менее губернатор города Александр Беглов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обещал выделять не менее 50 млрд в год на развитие подземки.

Строительство транспортной инфраструктуры в Санкт-Петербурге вызывает все больше вопросов у жителей города. Вместо обещанных новых станций метрополитена и лини скоростного трамвая петербуржцы получают только «транспортную реформу» – то есть отмену маршруток и оптимизацию действующих маршрутов автобусов.

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Тем не менее развитие 5-миллионного мегаполиса не может происходить только благодаря наземному транспорту – подземка в настоящий момент является единственным двигателем экономики в Санкт-Петербурге, от нее зависит и строительство жилья и развитие промышленности и еще сотни факторов. Именно поэтому президент страны Владимир Путин каждую рабочую встречу с губернатором Петербурга поднимает вопрос строительства метрополитена. Во время одной из таких встреч Александр Беглов пообещал Владимиру Путину увеличить объем вложений в строительство метрополитена до 50 млрд в год:

“Первоначально мы планировали начиная с 2022 года направить на строительство метро порядка 20 миллиардов рублей — такой бюджет. С учетом новых поступлений от “Газпрома” увеличим ежегодное финансирование метро до 50 миллиардов рублей.” – заявил губернатор Петербурга.

Уже в 2022 году «Газпром» дал такой приток денежных средств бюджету Санкт-Петербурга, что доходная часть составила больше 1 трлн рублей – это больше планового бюджета на год. Однако объем финансирования так и не увеличился. В 2023 году он составил 24,2 млрд руб., еще 27,1 млрд руб. — в 2024 году и 28,4 млрд руб. — в 2025 году. Это при том, что само предприятие, занимающееся строительством метро в Петербурге очень молодое, созданное буквально на коленке тем же Смольным несколько лет назад и постоянно требует огромных вложений.

Именно поэтому губернатор постоянно меняет свои «показания» о количестве строящихся станций метрополитена. В середине 2021 года он докладывал Путину о 6 готовящихся к открытию станциях, а в сентябре речь шла уже только о трех.

Напомним, проблемы у петербургской подземки начались после того, как Смольный разорвал действующие договоры и не выплатил средств по ним единственному метростроительному предприятию в Петербурге «Метрострой». Вместо этого деньги были вложены в создание нового предприятия «Метрострой Северной столицы», подконтрольного Смольному и банку ВТБ. Однако банк собирается выходить из учредителей МССС и тогда финансирование может попросту прекратиться. Тем временем в 2021 году «Метрострой» был объявлен банкротом. Фактически скоро петербургскую подземку строить будет попросту некому.