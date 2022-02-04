Смольный сорвал собственный дедлайн по расчистке Петербурга от снега

04.02.2022  19:45 (Мск), Санкт-Петербург,
Иван Добровольский.  
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Дзен, ЖКХ, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Скандал


В Санкт-Петербурге чиновники обещали возмущенным горожанам убрать весь снег с улиц до конца января, но не сдержали слово.

К 4 февраля мегаполис продолжает утопать в осадках, а тротуары по-прежнему скользкие.

В Санкт-Петербурге чиновники обещали возмущенным горожанам убрать весь снег с улиц до конца января,...

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Горожане заметили, что Смольный под руководством губернатора Александра Беглова нарушил дедлайн, который установил сам себе. Петербуржцы прошлись по улицам, сделали фото и видео, которые теперь публикуют в Сети в качестве доказательства.

Снежный коллапс в Петербурге начался еще в конце ноября и продолжается до сих пор, но коммунальщики не спешат решать проблемы.

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