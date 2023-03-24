Смольный торопит со сносом исторических зданий у Московского вокзала ради собственной выгоды

В Петербурге согласовали «зачистку» территории в районе Лиговского проспекта от исторических зданий якобы для строительства терминала ВСМ. Только сам проект ВСМ под большим вопросом, а территория в центре города может «пригодиться» действующим чиновникам Смольного.

Депутаты петербургского ЗакСа внесли изменения в закон об охране исторических зданий и с подачи чиновников Смольного согласовали снос целого квартала дореволюционной постройки в районе Лиговского проспекта ради будущего строительства терминала высокоскоростной магистрали «Москва – Санкт-Петербург», которую, скорее всего, опять не построят.

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Как сообщают «Сенсаций.Нет», проект строительства ВСМ уже четвертый по счету. Самый первый, который был согласован еще при президенте Борисе Ельцине «подарил» Санкт-Петербургу Яму у Московского вокзала на 12 лет – Яма (именно так, с большой буквы) просуществовала на этом месте 12 лет с 1996 по 2008 год. Только при непосредственном участии губернатора Валентины Матвиенко этот вопрос был урегулирован с «РЖД» и на этом месте, в итоге, был построен ТЦ «Галерея» – крупнейший в Петербурге.

Изучив всю предысторию проекта ВСМ, журналисты пришли к выводу, что никакой стройки в ближайшее время не планируется. Во-первых, сам президент Владимир Путин в 2021 году высказывал сомнение в реализации этого проекта и говорил прямым текстом, что «это убьет авиацию между городами». При этом проект терминала ВСМ в Петербурге подчиненные губернатора Александра Беглова презентовали общественности буквально за несколько дней до оценки Владимира Путина. Во-вторых, начинать строительство ВСМ именно сейчас экономически нецелесообразно, кроме того, все предыдущие попытки построить дорогостоящую линию высокоскоростной магистрали приводили, максимум, к созданию «Ямы».

При этом в других регионах под строительство подобных проектов обычно земли изымаются в пользу государства, в Петербурге не идет речи об изъятии, только о сносе общественного пространства с офисами, магазинами и кафе в центре города, расположенного в исторических зданиях дореволюционной постройки складов Кокоревых. Сам собой напрашивается вывод о том, что кому-то в Смольном очень понравились эти территории и необходимы для дальнейшей реализации. Срочность же объясняется выборами губернатора в 2024 году – вполне возможно, что преемник Александра Беглова на посту главы города не будет так же бездумно сносить дома ради призрачных проектов.