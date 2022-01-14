Смольный в рамках провального проекта «дворник-шеринг» привлекает к ликвидации снежного коллапса «азартных старшеклассников»

14.01.2022  19:08 (Мск), Санкт-Петербург,
Иван Добровольский.  
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Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Скандал


Власти в восторге от того, как выпускники, у которых «нет проблем с успеваемостью», драят подходы к парадным во время обильных снегопадов.

В петербургском проекте «дворник-шеринг» участвуют около 350 горожан, рассказали «Бумаге» в Жилищном комитете Санкт-Петербурга.

Власти в восторге от того, как выпускники, у которых «нет проблем с успеваемостью», драят...

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По словам чиновников, «дворник-шеринг» работает в трех районах: Фрунзенском, Калининском и Красногвардейском.

При этом в администрации Фрунзенского района уверяют, что привлекают дополнительные силы лишь во время обильных осадков. Чиновникам случалось даже подключать к проекту подростков.

«В ноябре мы привлекали старшеклассников, у которых нет проблем с успеваемостью. У них есть азарт, мотивация, соревновательный дух, они замечательно расчищают, например, подходы к парадным. Сейчас, при нулевой и плюсовой температуре, важна обработка противогололедными материалами, с чем справляются дворники, и вывоз снега», – уточнили в администрации Фрунзенского района.

Только вот чиновники, вероятнее всего, лукавят, похваляясь достатком дворников. Еще в декабре стало известно, что Санкт-Петербург нуждается как минимум в 19 тысячах работниках: конечно, если мы говорим о качественной уборке города.

Пока же в Северной столице трудятся около семи тысяч дворников, и, судя по оледеневшим дорогам и множественным сугробам, существенное расширение штата им бы не помешало.

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