Смольянинов готов тайно развлекать ВСУ

Елена Острякова.  
25.01.2024 11:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Иноагент и экстремист, бывший актер Артур Смолянинов готов выступать перед солдатами ВСУ, но просит засекретить этот факт.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Иноагент и экстремист, бывший актер Артур Смолянинов готов выступать перед солдатами ВСУ, но просит...

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«Я готов и максимально открыт. Приеду, везде, где ждут, хотят, просят с чем угодно. Единственное, к бойцам тоже съезжу, не вопрос, но у меня практически вся семья остается в России. Поэтому на это я готов, если это будет не опубличено. Именно это», – сказал Смолянинов.

Беглого актера испугала перспектива встретиться «в одних окопах» со своим «софильмником» по «9 роте» Сосланом Фидаровым. Такую возможность ему услужливо предложил «Ермак».

Смольянинов не обрадовался перспективе получить украинское гражданство, и он принялся выяснять, это «предложение под ключ или пакетное», то есть сможет он не жить на Украине.

При этом актер заверял собеседника, что хочет «быть максимально полезным вам и лично президенту».

В итоге они сговорились, что весь визит Смольянинова будет непубличным, чтобы спокойно обсудить условия сделки по продаже.

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