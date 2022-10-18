Смольянинов и дискредитация армии. Почему предатели не должны играть в кино героев

В отношении известного российского актера Артура Смольянинова, звезды «Девятой роты», сериалов «Ростов», «Выжившие», «Найден жив», «Волк», «За час до рассвета» и других, решением Гагаринского суда Москвы составлен админпротокол о дискредитации российской армии – по части 1 статьи 20.3.3 КОАП РФ.

Заседание суда и рассмотрение дела по существу еще не назначено, однако уже сейчас известно, что Смольянинову грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Сам же виновник сомнительного инфоповода в одном из недавних интервью говорил, что уехал из России после начала СВО и сейчас находится в Штатах.

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Оставшиеся в России и сбежавшие на Запад «либеральные» лидеры мнений уже во всю глотку орут про новый виток небывалых репрессий в Мордоре, а СМИ-иноагенты растаскивают на фрагменты и цитаты почти двухчасовое видео актера-предателя, в котором самым невинным выглядит фраза о том, что «это не война, нет, ни в коем случае, это бойня!».

Важно понимать, что админштраф – это максимум, что в страшном путинском Мордоре грозит таким, как Смольянинов «за слова».

Практика показывает, что большинство его коллег по «цеху нацпредателей» – от солиста Би-2 до Шевчука и Кристины Асмус спокойно ходят на свободе, а уголовные и административные дела в их отношении либо тянутся месяцами, либо ложатся под сукно, либо их вовсе закрывают – из-за отсутствия состава преступления, как это произошло с той же Асмус.

На их обожаемой Украине такое было бы решительно невозможно – наиболее известные сидельцы вышли на свободу под залог лишь спустя много месяцев пребывания в СИЗО – как это произошло с Яном Таксюром или одесским журналистом Ткачевым, А, например, братья Кононовичи продолжают сидеть до сих пор, при этом судьба множества других диссидентов, попавших в жернова киевской охранки, неизвестна и поныне.

И главное – даже вышедшие под залог все равно ходят под статьей – и не простой, а о госизмене. И в отличие от Смольяниновых и Шевчуков им светит не админштраф и не условка, а 15 лет с конфискацией.

Для тех, кто не следил за темой, напомню, что впервые предательскими высказываниями Смольянинов отметился еще весной. Если вкратце: «Они такие же как мы», «За что мы бьем петлюровцев?», «Если украинец говорит по-русски, как вы отличите его от русского?», «А чего вы их не забрали?». Это в отношении живущих в состоянии непрерывного геноцида жителей теперь уже российского Донбасса. И так далее и так далее.

«Хороший московский мальчик, лучших московских кровей, которого так любят снимать в ролях русских провинциальных гопников и русских офицеров. Провинциальные гопники, между тем, и стали первым составом ополчения – и отстояли Донбасс. А русские офицеры – мы знаем, где они. Не в кино снимаются. У них другие дела», – писал о Смольянинове тогда же писатель Захар Прилепин.

И, в общем, бог бы с ним, со Смольяниновым. Действительно можно согласиться с тем, что каждый сам выбирает свой путь широкий и вряд ли на благословенном Западе актеру-предателю светят звездные роли в кино хотя бы второго плана. Скорее уж эпизоды и участие в массовке. Может быть даже – в роли «хорошего русского», если сильно повезет. А скорее всего – вообще забвение.

И знаете, такие Смольяниновы – совсем не «лучшие люди России». Даже те зэка, которых набирает Пригожин в ЧВК «Вагнер» по российским колониям, больше похожи на «лучших людей страны», чем прячущиеся от войны по Америкам и Израилям бывшие кумиры миллионов.

Проблема в том, что таких Смольяниновых, пускай и осторожничающих и не выносящих подобные умонастроения на суд публики, в российских творческих кругах – вагон и маленькая тележка. И никто из них не удостоится за свою позицию запрета на профессию, хотя следовало бы.

Скажете – жестоко и антидемократично? Даже больше скажу – авторитарно. Но справедливо. Ведь речь не о булочниках, не о дворниках и не о водителях такси. Речь о властителях дум, о кумирах миллионов. О людях, в значительной мере формирующих мировоззрение, нравственные и эстетические идеалы, служащих ролевыми моделями.

О людях, играющих в кино солдат, офицеров, полицейских. В большинстве – пускай и противоречивых, но – ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ героев.

А играть таких персонажей, по моему глубокому убеждению, имеют право лишь те, кто и в своей личной, не экранной жизни демонстрируют те же гражданские добродетели собственным примером.

Ведь, согласитесь, было бы странно, если бы взошедшего на костер за идеалы протопопа Аввакума играл человек, который продал и предал всех своих друзей на первом же допросе. А Александра Матросова – человек, сбежавший от мобилизации в Грузию.

И если бы я рулил культурным процессом, то люди, публично осуждающие армию, критикующие свою страну и публично солидаризирующиеся с врагом в период войны были бы навечно отлучены от кастинга на роли положительных персонажей в любых фильмах.

Потому что… ну знаете, вот был такой прекрасный советский фильм с Василием Лановым «Офицеры». И хорошо, что Лановой не изменил себе и в старости, оставшись глубоко порядочным человеком и патриотом своей страны. А на этом фильме и песнях из него выросло не одно поколение.

А теперь представьте, какого уровня и масштаба моральная травма была бы нанесена миллионам людей, искренне соотносящих личность актера и воплощенный им кинообраз, если бы внезапно оказалось, что актер этот – натуральная гнида и предатель.

Так что, если бы я был министром культуры или главой Фонда кино, у меня бы Смольянинов, если он все-таки когда-либо вернется на обхаянную им Родину, до конца жизни играл бы в кино бандеровцев. Такое вот наказание, раз уж рука Фемиды не сможет дотянуться до него сейчас через океан, а Минобороны не уполномочено сформировать из этих предателей штрафбат и кинуть его на передовую.