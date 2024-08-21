Смольянинов мечтает сыграть Путина даже без «феромонов ФСБ»

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Иноагент и экстремист, бывший актер Артур Смолянинов мечтает сыграть президента РФ Владимира Путина, хотя «личиком не вышел и голосом».

Об этом он заявил в интервью американскому «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интересно сыграть, безусловно, человека, находящегося на вершине власти. Я размышляю, что с ним происходит. О чем он думает? Каков его быт, то, что мы не видим? Как он просыпается, как открывает глаза, какая мысль ему первая в голову приходит? Чего он боится? Куда он идет? Какой рукой он чистит зубы? Во что он одевается, когда мы его не видим? Почему? Кому он звонит?», – трепался Смольянинов.

Он признался, что фантазирует, как перед ним пресмыкаются люди, которых он «может убить по щелчку пальцев».

Год назад Смольянинов вдруг вспомнил о своей встрече с президентом, после которой у него отшибло память. Актер предположил, что это из-за парфюма, специально разработанного спецслужбами. Тогда Смольянинова подняли насмех, но он от своей теории не отказался.

«Это какие-то феромоны, может я неправильно формулирую с научной точки зрения. Но это был какой-то запах, как в книжке «Парфюмер», когда он придумал совершенный аромат, облился – и его разорвали на части», – бредил Смольянинов.