Смотрела вся Молдова: Санду исполнила политический стриптиз для Вована и Лексуса

Новости Украины

Скандалы сотрясают сегодня Молдову по инициативе россиян.

С утра военкор Семен Пегов опубликовал в своем ТГ-канале информацию о том, что президент страны Майя Санду готовится провести военную мобилизацию.

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«По нашим данным кураторы уже поручили Санду проработать вопрос для проведения в Молдавии масштабной военной мобилизации – для того, чтобы вместе с румынскими войсками открыть для России дополнительный фронт. Не исключается вариант, что молдавских мобилизованных отправят воевать в интересах террористической группировки УГ («Украинское государство») на Николаевское и другие горячие направления», – написал Пегов.

Эту информацию бросились опровергать сначала все провластные СМИ, потом к ним подключились минобороны и главная молдавская спецслужба СИБ.

«В республике нет осадного положения и нет предпосылок для объявления мобилизации», — отметили в военном ведомстве.

В мобилизации засомневались и оппозиционные молдавскому режиму журналисты.

«С такими “источниками” Пегову победы на информационном поле не видать)) Мы можем воевать разве что за то, чтобы россияне наконец научились писать КишИнев. Поэтому не переживаем, а наблюдаем за тем, как нас со всех сторон хотят раскачать. Спасибо. Не надо», – написала Елена Левицкая-Пахомова.

Но в середине дня выяснилось, что источник в Кишиневе, на который ссылался Пегов, это президент Майя Санду. Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) выложили в сеть фрагмент розыгрыша молдавского президента. Она думала, что разговаривает с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, и заявила ему о готовности провести мобилизацию. Кстати, беседовали «политики» почему-то по-английски.

«Мы работаем над укреплением нашего оборонного сектора. Мы очень тесно сотрудничаем с румынами в рамках обучения наших специалистов. И мы просим наших партнеров оказать нам определенную поддержку. Конечно, мы должны быть к этому готовы. Если русские подойдут близко к Одессе, мы должны быть готовы принять население Одессы, которая находится всего в 80 км от нашего КПП на границе. Это будет большое число людей. И тогда нам придется защищаться настолько эффективно, насколько мы сможем, с учетом ресурсов, которые у нас есть. Да мы знаем, что, к сожалению, для нас существует такой риск. Несмотря на то, что у нас небольшая армия, нам придется использовать ее для защиты своей территории. Если это произойдет, то, конечно, мы проведем мобилизацию», – заявила Санду «Шмыгалю».

На этот раз реагировать пришлось президентуре (администрации Санду). Она опровергла подлинность заявлений, «приписываемых главе государства».

«Администрация Президента опровергает подлинность заявлений, приписываемых Президенту Майе Санду в ходе, якобы, состоявшейся беседы между Президентом Республики Молдова Майей Санду и Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Видеозапись является попыткой вовлечения Президента Майи Санду в манипуляцию типа deep fake. Утверждения, представленные в указанной фальсификации, не соответствуют действительности и являются результатом использования монтажа изображений и звука», – заявила презедентура.

Политолог Эрнест Варданян, работавший в администрации прошлого молдавского президента Додона, назвал это заявление «детским лепетом».

«Может, вы еще скажете, что картинка за спиной Майи Санду тоже смонтирована? Это кабинет президента на третьем этаже, это фон прямо за президентским креслом! Я был в этом кабинете много раз! Просто признайтесь, что вы лохи! И пресс-служба, и служба протокола, и советники — все они ни на что не годятся. Я совсем не адвокат Майи Санду, но такую подставу прощать нельзя! Увольте этих бездельников, Майя Григорьевна, они это заслужили», – написал Варданян.

«Давайте по чеснаку. Вован и Лексус обычно появляются на экране, используя изображение того или иного политика. Возможно, меняют и голос. Это и есть дип фейк технологии. А вот все что говорит собеседник, тщательно записывается. И там все как есть», – отметил депутат молдавского парламента Богда Цырдя.

Но на этом история не закончилась. Вечером пранкеры выложили второй фрагмент беседы «Шмыгаля» с Санду. Там она обещает передать Украине участок земли в районе порта Джурджулешты, поскольку отдать весь порт пока не удается. Джурджулешты – единственный порт Молдовы с выходом в Черное море. В этом году в СМИ проходила информация, что Украина использует его для вывоза своего зерна, а также для завоза топлива и оружия.

«Когда я была в Киеве, мы обсуждали вопрос с селом Джурджулешты и мы выступили с предложением территории. Ваши люди приехали и смотрели территорию, которую мы готовы предоставить. Пока мы еще пытаемся решить юридические вопросы с портом в целом, но мы можем предложить вам землю в пользование на ближайшие несколько лет», – сказала Санду.

Она также рассказала «Шмыгалю» о сотрудничестве с американскими спецслужбами в борьбе с беглым олигархом и мужем певицы Жасмин Иланом Шором, который оказывает финансовую поддержку массовым антиправительственным протестам в Кишиневе, бушующим почти месяц.

«Они делают то, что могут. Они пытаются нам помочь. Они делятся с нами некоторой информацией. Так что мы рассчитываем на них в борьбе с олигархами, покинувшими Молдову. Надеюсь, в определенный момент они помогут нам привлечь их к ответственности, потому что эти люди сейчас объединились с пророссийскими политическими силами в Молдове», – сказала Санду.

В конце беседы «Шмыгаль» выразил надежду на совместные антироссийские операции. Санду покивала, а затем повторила за собеседником лозунг «Слава Украине!».