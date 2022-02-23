«Смотреть на русских сквозь прицел»: На Украине озвучили рецепт «перемоги»

Новости Украины

Никакие форматы не помогут Украине в противостоянии с Россией – она должна требовать членства в НАТО.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил украинский майданщик, экс-депутат Верховной рады Олесь Доний, получивший тяжелое сотрясение мозга в одной из парламентских драк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дония, остановить российскую армию от продвижения смогут только войска союзников по НАТО, размещенные на территории Украины.

«В этой ситуации вариант, единственный, который я вижу: Украина должна требовать не просто встречи «Будапештского формата» – это тоже безнадежно, на самом деле. Требовать членства в НАТО. Потому что пока не будет союзных войск на границе с оккупантами, они будут пытаться обстреливать. Не забываем, что худшее произошло не то, что они войска ввели, не то, что Путин объявил признание, а то, что убиты украинцы. Убиты снова и будут дальше убивать», – заявил Доний.

С ним поспорил бывший активист-майданщик, экс-участник карательной операции против ЛДНР, основатель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко, по словам которого воевать за Украину НАТО не будет.

«На самом деле, НАТО – это фейк для Украины, потому что немцы, французы, итальянцы никогда не будут посылать своих солдат, а 5-я статья обязывает. То есть они не будут своими руками хватать украинский жар. Единственный способ выживания – я не гиперболизирую, для Украины – это становиться европейским Израилем. Снова-таки, нас намного больше, у нас есть военный опыт, мы единственная нация в мире, которая имеет опыт смотреть на русских сквозь прицел и побеждать русских», – призвал Друзенко.