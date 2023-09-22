«Смотреть правде в глаза»: по Севастополю могли ударить ракетами ATACMS

Сегодняшний удар по штабу Черноморского флота в Севастополе мог быть нанесен американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

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По его словам, США уже не в первый раз используют такую тактику – вначале передают вооружение, распределяют его по складам, а после объявляют о том, что оно будет передано.

«В последнее время американцы стараются как можно неожиданнее применять свои вооружения и для этого делают такую вероломную тактику, как, например, это было с кассетными боеприпасами, когда они были завезены на Украину, распределены по складам и вечером объявили, что их передают, а уже утром они вовсю начали ими наносить удары по нашим позициям. Соответственно, и здесь была та же ситуация. Известно, что уже две недели назад американцы переместили ATACMS на границу с Польшей, определенное количество. Я не сомневаюсь, что они уже находятся на территории Украины и, в принципе, вполне может быть факт того, что ими ударили по Севастополю», – заявил Шурыгин.

Интересно, что сразу несколько американских изданий сегодня сообщили о том, что президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским уведомил его о том, что США передадут «небольшое количество» дальнобойных ракет.

Военный обозреватель Борис Рожин в своем блоге отмечает, что Украина рано или поздно получит все западное оружие, исключая ядерное:

«В общем, и эту «красную линию» легко перешли. Как уже не раз отмечалось, все что ниже порога применения ядерного оружия будет поставлено и использовано на Украине. Тот, кто этого не понимает, находится в прекрасном заблуждении».

Похожего мнения придерживается и политолог Сергей Марков:

«России пора понять, что никакого сокращения поставок оружия от НАТО в ВСУ не будет. И никакой усталости от Украины на Западе не будет. А будет только наращивание поставок. И России надо сделать вывод, что нужно усиливать себя. И нужно усиливать армию России быстрее, чем США и НАТО усиливают армию Украины. И прекратить бесплотные мечты, что «визит Зеленского провалился». Финансирование ВСУ будет не уменьшаться, а увеличиваться. Это суровая реальность. Надо смотреть правде в глаза».