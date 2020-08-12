Смотрите, пока не заблокировали: Жители Чехии сняли фильм-ответ на снос памятника Коневу

12.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Уже более 20 тысяч просмотров на Youtube собрал вышедший недавно фильм «Цена Победы», который рассказывает об общей борьбе солдат Красной армии и Первого чехословацкого корпуса против гитлеровской Германии. Лента была создана чешским отделением «Бессмертного полка».

«Этот фильм очень важен для всех – и для России, и для Запада, и для Чехии в том числе, и для всей Европы. В последнее время многие силы делают все, чтобы забылась историческая память. Снятие информационной блокады, мне кажется – это очень важное дело. Слава Богу, еще есть люди, которые хранят историческую память. Тенденции, которые проявляются в последние годы, направлены на то, чтобы изменить историю, они очень негативно влияют также и на международные отношения», – говорит «ПолитНавигатору» представитель чешской Компартии Вацлав Снопек, бывший депутат местного парламента.

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«Появление подобного фильма можно только приветствовать. Я думаю, мы не забыли, что происходило в апреле этого года (в Праге был снесен памятник маршалу СССР, командовавшему освобождением города, Ивану Коневу, – авт.). Поэтому каждый подобный фильм – это очень важный кирпичик в распространение исторической памяти», – заявил «ПолитНавигатору» российский военный историк Армен Гаспарян.

Политолог Сергей Михеев полагает, что путь прорыва цензуры на Западе будет нелегким. «Европа практически в полном составе была союзником Гитлера», – пояснил он желание нынешних западных политиков переписать историю.

Напомним, что новый фильм основан на рассказах и воспоминаниях людей об общей борьбе Красной армии и Первого Чехословацкого корпуса против гитлеровской Германии.

В ленте представлено интервью дочери советского генерала Андрея Еременко, Татьяны, участников Пражского восстания 1945 года Людмилы Гайковой и Эмиля Шнеберга, которые вспоминают, как встречали победу на баррикадах.

Мемуары генерала армии Людвика Свободы, который командовал Первым чехословацким корпусом, прочитал его правнук Мирослав Клусак.

Чехия и Советский Союз имеют общие страницы воинской доблести. Один из ярких примеров – Восточно-Карпатская операция, которая продолжалась с 8 сентября по 28 октября 1944 года. В ней советские войска совместно с Чехословацким корпусом овладели Дукельским перевалом на польско-словацкой границе и освободили территорию Закарпатья.

Командовал Чехословацким корпусом в то время будущий президент страны Людвик Свобода. По его инициативе был создан 1-й Чехословацкий отдельный пехотный батальон, воевавший под Харьковом, а сформированная позже на его основе 1-я Чехословацкая бригада участвовала в освобождении Киева. Отвагу Свободы в своих мемуарах отмечал маршал Конев.