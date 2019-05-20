«Смотрящего» Порошенко увезли на «скорой» после речи Зеленского

20.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Еще одной интересной деталью обрастает сегодняшняя церемония инаугурации Владимира Зеленского, где новый президент объявил о роспуске Верховной Рады – один из депутатов от Блока Порошенко был госпитализирован.

«А это хороший или плохой знак: депутат Верховной Рады от Блока Петра Порошенко Николай Паламарчук госпитализирован сразу после инаугурации Владимира Зеленского. По предварительной информации, у него гипертонический кризис», – сообщил в своем блоге киевский журналист Денис Гороховский.

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Паламарчук – генерал полиции, родом с Западной Украины, был на руководящих постах в Херонской области (украинские СМИ называли его до недавнего времени «смотрящим» Петра Порошенко за этим регионом) и АР Крым.

Не так давно фамилия Паламарчука фигурировала в скандале вокруг убийства в Херсоне майданной активистки Екатерины Гандзюк, которую облили кислотой в результате разборок местных правящих кланов.

В 2014 году госсовет Крыма включил Паламарчука в список лиц, пребывание которых на территории полуострова нежелательно.