ЕС из «исторического музея» превратился в милитаристский лагерь с антироссийской идеологией, и любая страна-кандидат должна следовать в русле этой политики. ЕС не может допустить, чтобы в тылу Украины оказалась нелояльная Молдова – после того, как в Кишинёве сменится власть.

Об этом в эфире программы «Пульс» на Canal 5 заявил молдавский журналист, экс-кандидат в президенты РМ Дмитрий Чубашенко.

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Ведущий попросил прокомментировать заявление премьер-министра Польши Дональда Туска перед его визитом в Кишинёв о том, что будущее войны на Украине зависит и от того, что происходит в Молдове.

«Польша выступает в роли куратора всего нашего региона. Она «смотрящая» от НАТО и США. Есть известный англо-саксонский проект «Межморья» – это буферная полоса государств от Балтийского моря до Черного и Средиземного, которая отделяла бы «настоящую» Европу от «дикой и агрессивной» России. И Польша в этом плане внимательно следит, чтобы Молдова была в этом окопе, в этой обойме», – сказал Чубашенко.

По его словам, если раньше военно-политическим блоком был только НАТО, а ЕС был своеобразным миролюбивым историческим музеем, сейчас происходит милитаризация Евросоюза, он становится всё более агрессивным.

«Есть общая политика безопасности и обороны. Она радикально антироссийская сейчас, и любое государство–кандидат в члены ЕС обязано следовать в русле этой политики. Вариантов тут нет: если ты с ЕС – ты должен быть против РФ. Я думаю, это имел в виду Туск – то, что Молдова жёстко встроена в эту антироссийскую обойму, и руководство Молдовы хорошо исполняет свою роль. А поскольку у нас выборы, то он переживает, что вдруг у нас поменяется руководство, сначала на президентских, а в следующем году на парламентских выборах. Я думаю, что он это имел в виду, когда говорил про то, что происходит вокруг Украины. Молдова сейчас очень лояльна и к Украине, и ко всей этой милитаристской политике ЕС», – объясняет эксперт.

По его словам, коллективный Запад боится, что Молдова после выборов станет второй Грузией: не вполне лояльным государством, которое не следует в фарватере Украины.

«Грузию обвиняют в том, что она не хочет открывать фактически второй фронт против России вслед за Украиной. Там отдельная история с Грузией. Она тоже государство-кандидат в члены ЕС, но совершенно другая модель», – резюмирует Дмитрий Чубашенко.