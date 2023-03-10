Сможет ли Украина заразить воду, поступающую в Крым?

Днепровская вода мало подходит для радиационного терроризма со стороны Украины, поскольку проходит большое расстояние и подвергается естественному разбавлению и фильтрации. Замеры воды проводятся на гидроузлах и насосных станциях, и сама система была построена в СССР с большим запасом прочности.

Об этом сообщил младший научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Владислав Проскурнин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оснований ожидать какой-то экстренной радиационной обстановки пока нет, – отметил он. – Насколько быстро реагируют наши службы – сложно сказать, потому что мы занимаемся фундаментальной наукой. Думаю, что радиационный контроль любой продукции в любом случае производится – как на заводах первичной обработки, так и на рынках, где продукция продаётся. Что касается самих измерений, то мы сейчас используем импортозамещенное оборудование для определения, например, цезия-137. Это оборудование поставляется санкт-петербургской фирмой, оно полностью из отечественных компонентов, не уступает зарубежным аналогам, и пределы обнаружения сейчас очень низкие. То есть, мы говорим об определяемых значениях, если это ниже предела обнаружения, то это практически ничего. Если мы что-то обнаружили, то это далеко ещё не означает, что мы как-то приблизились к опасной ситуации, к каким-то допустимым нормам».

Неделю назад ученые провели экспедицию по стратегической фоновой съёмке до запуска воды по каналу и его эксплуатации в полную силу. На этом основании будут выстраиваться выводы о влиянии воды из Днепра на донные отложения и поливные земли.

«В рамках наших научных задач мы производим отбор, например, в этом году шесть раз в какие-то знаковые даты. Это какие-то фоновые значения до начала поливного сезона, в середине, ближе к концу и к завершению. Наверняка надзорные органы мониторят воду на гидроузлах, есть насосные станции в системе Северо-Крымского канала, это на самом деле сложная система, и там присутствует радиационный мониторинг, химический по всем показателям для того, чтобы к населению и на поливные сельхозугодья поступала безопасная вода. Скорость реагирования этих служб нам сложно оценить, но я думаю, что там рассчитывалось всё с большим запасом, чтобы не допустить какой-то экстренной ситуации для населения», – заключил ученый.