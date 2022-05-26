Сможет ли Зеленский избавиться от Порошенко с Яценюком и Авакова с Турчиновым?

26.05.2022  00:06 (Мск), Киев
Роман Рейнекин.  
Просмотров:
 
Авторская колонка, Беспредел, Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Едва непосредственная военная угроза отступила от стен Киева, как сразу же  незалежная элитка занялась своим любимым делом – взаимопожиранием в борьбе за гетьманскую булаву и места у сокращающегося бюджетного корыта.

Триггером, послужившим сигналом к старту нового политсезона, стало пиратское задержание СБУ кума Путина и экс-лидера запрещенной партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Едва непосредственная военная угроза отступила от стен Киева, как сразу же  незалежная элитка занялась...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Именно на показаниях последнего против ключевых бенефициаров «революции гидности» и построена нынешняя медийно-политическая и правовая атака Банковой на «попередников». Первое место среди которых, с заслуженным реноме бельма на глазу у Зеленского, занимает его предшественник Петр Порошенко. Тот самый, «приговором» которому он обещал стать в ходе знаменитых публичных дебатов на киевском стадионе «Олимпийский» в апреле 2019 года.

Правда, шел Зеленский к этой цели не так чтобы быстро. Скорее – огородами и ведомыми лишь ему одному козьими тропами. Попутно – под корень разгромив и зачистив с политического поля остатки Партии регионов в виде ОПЗЖ и Оппоблока вместе с их медиаресурсами.

И вот, спустя месяц с лишним после захвата в заложники Медведчука (учитывая факт не скрываемой Киевом торговли данным гражданином, словосочетание «пиратский захват в плен» представляется в его случае менее уместным, нежели юридический термин «задержание»), спецсужбы Зеленского пошли на второй заход в попытке посадить за решетку Липецкого Кондитера и Отца томоса.

Напомню, первый заход имел место за несколько месяцев до начала российской СВО на Украине, когда ГПУ с помпой выкатила «пидозру» находившемуся за пределами Неньки экс-президенту, в тайном расчете на то, что тот не вернется, расчистив Зеленскому поляну под  будущие выборы и избавив от мороки со своей посадкой.

Тогда Порошенко отбился в суде, отделавшись легким испугом, сиречь мерой пресечения в виде личного обязательства. А потом, как известно, на Неньку напала Россия, и всем участникам этой увлекательной игры на время стало не до того.

В этот раз залп по Порошенко вышел более основательным. СБУ опубликовала, а зелеботы разнесли по соцсетям видеозапись допроса Медведчука, в ходе которого тот дал признательные показания против бизнес-партнера по торговле донбасским углем. Что, напомню, по законам Украинушки тянет на полноценную госизмену.

А сегодня стало известно, что СБУ вызвала на допрос по делу Порошенко и Медведчука  остальных «героев Майдана» – Авакова, Турчинова и Яценюка.

Причем, вызов на допрос был оформлен в стиле незабвенного Юры Луценко – путем публикации повестки на сайте украинского гестапо. Находчивый Турчинов отбрехался первым из троицы, накатав в соцсетях пост, что, мол, с радостью ответит на вопросы следователей… в окопе на донбасском фронте. Где он, Турчинов, ныне и пребывает, защищая страну от москаля.

Нетрудно догадаться, что такой креативный способ переписки с СБУ изберут и остальные фигуранты. Аваков, небось, тоже по самую макушку занят обороной Харькова. А Яценюк… ну, допустим, в поте лица убалтывает американских друзей на очередную военную помощь.

Момент для решения этой задачи для Зеленского более чем удачный. Никогда ранее в его руках не было сосредоточено так много власти, никогда ранее оппозиция на Украине не была столь разрозненна и морально-политически раздавлена обстоятельствами, никогда ранее у Банковой не было столь тотального контроля над внутренней повесткой, медийным контуром и олигархами.

Противопоставить что-то Зеленскому сейчас – бессмысленно. Война спишет любые его грехи, разве что завтра с треском обвалится фронт, и Украина потеряет, минимум, Харьков. Но все понимают, что фронт именно завтра не обвалится, а до послезавтра еще надо дожить.

Апеллировать к Западу как арбитру оппозиционерам тоже бессмысленно – Зеленский сейчас в фаворе, ему спустят с рук практически все, тем более, что внешние атрибуты правовых приличий все же соблюдаются. В отличие от Медведчука, Порошенко с Аваковым никто похищать и пытать в подвалах не будет. «Отжимать» их из большой политики будут более элегантно. Так сказать, в режиме «лайт».

Похоже на то, что ничто не остановит людей Зеленского в их попытках упечь «попередников» в соседние с Медведчуком камеры, так что стоит ожидать продолжения шоу, строго по заветам Фредди Меркьюри. Царем украинской горы должен остаться только один.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть