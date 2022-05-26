Сможет ли Зеленский избавиться от Порошенко с Яценюком и Авакова с Турчиновым?

Новости Украины

Едва непосредственная военная угроза отступила от стен Киева, как сразу же незалежная элитка занялась своим любимым делом – взаимопожиранием в борьбе за гетьманскую булаву и места у сокращающегося бюджетного корыта.

Триггером, послужившим сигналом к старту нового политсезона, стало пиратское задержание СБУ кума Путина и экс-лидера запрещенной партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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Именно на показаниях последнего против ключевых бенефициаров «революции гидности» и построена нынешняя медийно-политическая и правовая атака Банковой на «попередников». Первое место среди которых, с заслуженным реноме бельма на глазу у Зеленского, занимает его предшественник Петр Порошенко. Тот самый, «приговором» которому он обещал стать в ходе знаменитых публичных дебатов на киевском стадионе «Олимпийский» в апреле 2019 года.

Правда, шел Зеленский к этой цели не так чтобы быстро. Скорее – огородами и ведомыми лишь ему одному козьими тропами. Попутно – под корень разгромив и зачистив с политического поля остатки Партии регионов в виде ОПЗЖ и Оппоблока вместе с их медиаресурсами.

И вот, спустя месяц с лишним после захвата в заложники Медведчука (учитывая факт не скрываемой Киевом торговли данным гражданином, словосочетание «пиратский захват в плен» представляется в его случае менее уместным, нежели юридический термин «задержание»), спецсужбы Зеленского пошли на второй заход в попытке посадить за решетку Липецкого Кондитера и Отца томоса.

Напомню, первый заход имел место за несколько месяцев до начала российской СВО на Украине, когда ГПУ с помпой выкатила «пидозру» находившемуся за пределами Неньки экс-президенту, в тайном расчете на то, что тот не вернется, расчистив Зеленскому поляну под будущие выборы и избавив от мороки со своей посадкой.

Тогда Порошенко отбился в суде, отделавшись легким испугом, сиречь мерой пресечения в виде личного обязательства. А потом, как известно, на Неньку напала Россия, и всем участникам этой увлекательной игры на время стало не до того.

В этот раз залп по Порошенко вышел более основательным. СБУ опубликовала, а зелеботы разнесли по соцсетям видеозапись допроса Медведчука, в ходе которого тот дал признательные показания против бизнес-партнера по торговле донбасским углем. Что, напомню, по законам Украинушки тянет на полноценную госизмену.

А сегодня стало известно, что СБУ вызвала на допрос по делу Порошенко и Медведчука остальных «героев Майдана» – Авакова, Турчинова и Яценюка.

Причем, вызов на допрос был оформлен в стиле незабвенного Юры Луценко – путем публикации повестки на сайте украинского гестапо. Находчивый Турчинов отбрехался первым из троицы, накатав в соцсетях пост, что, мол, с радостью ответит на вопросы следователей… в окопе на донбасском фронте. Где он, Турчинов, ныне и пребывает, защищая страну от москаля.

Нетрудно догадаться, что такой креативный способ переписки с СБУ изберут и остальные фигуранты. Аваков, небось, тоже по самую макушку занят обороной Харькова. А Яценюк… ну, допустим, в поте лица убалтывает американских друзей на очередную военную помощь.

Момент для решения этой задачи для Зеленского более чем удачный. Никогда ранее в его руках не было сосредоточено так много власти, никогда ранее оппозиция на Украине не была столь разрозненна и морально-политически раздавлена обстоятельствами, никогда ранее у Банковой не было столь тотального контроля над внутренней повесткой, медийным контуром и олигархами.

Противопоставить что-то Зеленскому сейчас – бессмысленно. Война спишет любые его грехи, разве что завтра с треском обвалится фронт, и Украина потеряет, минимум, Харьков. Но все понимают, что фронт именно завтра не обвалится, а до послезавтра еще надо дожить.

Апеллировать к Западу как арбитру оппозиционерам тоже бессмысленно – Зеленский сейчас в фаворе, ему спустят с рук практически все, тем более, что внешние атрибуты правовых приличий все же соблюдаются. В отличие от Медведчука, Порошенко с Аваковым никто похищать и пытать в подвалах не будет. «Отжимать» их из большой политики будут более элегантно. Так сказать, в режиме «лайт».

Похоже на то, что ничто не остановит людей Зеленского в их попытках упечь «попередников» в соседние с Медведчуком камеры, так что стоит ожидать продолжения шоу, строго по заветам Фредди Меркьюри. Царем украинской горы должен остаться только один.