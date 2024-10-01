Смуглого садовника депутата Драпеко взяли в оборот: обманывает русских женщин

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Трудовые мигранты из мусульманских стран могут заключать в России браки с целью получения гражданства, имея на родине семьи. Законы шариата позволяют им многоженство.

Об этом на заседании Госдумы заявила сегодня депутат от «Справедливой России» Елена Драпеко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Замминистра внутренних дел Игорь Зубов признал, что «правовых лазеек нет, а так-то, конечно, есть».

«Садовник в нашем садоводстве подошел ко мне три дня назад и говорит: я решил жениться в России. А у него трое детей в Таджикистане! А как жена в России узнает, что у него в Таджикистане кто-то есть? Он при въезде сюда сообщает о своем семейном положении? У нас есть соглашения со странами мусульманского мира, что они нам будут сообщать об уже заключенных браках? У них четыре жены может быть. Я очень переживаю за наших женщин», – возмутилась Драпеко.

Спикер Вячеслав Володин попытался ее успокоить тем, что за сокрытие факта брака на родине мигрантам грозит лишение вида на жительство и уголовное преследование.

«Скажите там своему садовнику, чтобы он не шутил с нашими законами, а то его посадят в нашу тюрьму, а в ней холодно. Думает пусть головой, прежде чем наших женщин обманывать», – сказал Володин.

Он попросил Драпеко провести беседу с садовником: «пусть едет к семье не надо наших бабушек в блуд вводить».

По данным Володина, за минувший год в России было заключено 4300 фиктивных браков с мигрантами.

Сегодня Госдума во втором чтении приняла законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками, которые заключаются для незаконного получения иностранными гражданами миграционного статуса на территории России. По новому закону разрешение на временное проживание в упрощенном порядке будут выдавать спустя три года брака, а не через год, как сейчас.

Также получить вид на жительство после усыновления ребенка, являющегося гражданином России, без вступления в брак можно будет только спустя три года с момента совместного проживания или ведения хозяйства.