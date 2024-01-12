Смуглый господин приехал: Верховная рада пресмыкается перед британским премьером

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Прибывший сегодня в Киев премьер-министр Великобритании Риши Сунак, помимо прочего, посетил Верховную раду, где установил британский флаг и строго-настрого наказал не убирать «Юнион Джека» до самой «перемоги».

Украинский парламент встречал английского хозяина с восторгом и овациями, перерастающими в откровенную истерию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сунак произнёс большую речь с трибуны Верховной рады, в которой благословил украинских «туземцев» на продолжение войны с Россией за ценности «цивилизованного мира».

Он назвал депутатов Рады символом «суверенитета и независимости», ради которых украинский народ готов пожертвовать всем. Сунак поблагодарил за поддержку демократии в противостоянии с «наибольшей угрозой этого века».

«От имени Великобритании и всех ваших союзников, благодарю. Слава Украине», – бандеровский лозунг из уст британского премьера вызвал шквал аплодисментов.

Сунак сравнил Зеленского с Черчиллем, криворожский клоун при этом сиял и хлопал в ладоши.

Однако дальше гость призвал украинцев готовиться и к тому, что впереди ждут неудачи, и вообще война будет долгой. В то же время Сунак подбодрил депутатов, что ВСУ удержали фронт и превратили Крым «из сильной стороны в уязвимое место для России».

«Это показывает: Россию можно победить в её захватнической войне. Не сомневайтесь, мы никуда не отворачиваемся, а Путин нас никогда не переждёт. Мы тут ради Украины столько, сколько будет нужно», – сказал премьер.

Он пообещал Украине помочь стать «оружейной свободного мира». Также Сунак заверил, что в НАТО очень ценят ВСУ как опытных бойцов, и альянс станет только сильнее с Украиной. Он выразил надежду, что на Вашингтонском саммите более амбициозно будут рассматривать перспективы украинского членства, нежели это происходило в Вильнюсе.

«По словам украинского поэта Тараса Шевченко, «вы порвали кайданы» и присоединились к семье свободных народов», – вновь привел в экстаз шароварную публику в зале британский премьер.

Он назвал российского президента «человеком, попавшим в плен миража давно умершей империи», добавив, что, если русские победят на Украине, то на этом не остановятся, поэтому украинцам нужно воевать.

«Повторяя Черчилля, мы должны дать вам инструменты, я знаю, что вы закончите работу», – сказал британский хозяин, сорвав новый шквал аплодисментов.

Самое «вкусное» Сунак оставил напоследок. Он заявил, что принёс в Верховную раду флаг Великобритании с автографами всех представителей британского правительства, «чтобы он стоял здесь до дня вашей победы, и после этого – как знак миру, что мы здесь».

«Мы всегда будем с вами. Слава Украине!» – закончил британский премьер, снова произнеся бандеровский клич.

Ликованию зала не было предела. Сунак поднялся с трибуны в президиум, где его ждала туша сияющего спикера Рады Стефанчука. Туда же прибежал и Зеленский, который бросился британскому премьеру в объятия.