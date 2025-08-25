«Сначала должен уйти Зеленский», – британские СМИ нахваливают Залужного
Сосланный в Лондон экс-главком ВСУ Валерий Залужный якобы отказался от предложения администрации Дональда Трампа сменить Владимира Зеленского, осознавая «опасность противостояния двух Зе» в условиях войны. Предложение о смене власти поступило от вице-президента США Вэнса после знаменитой ссоры в Овальном кабинете.
Об этом написала британская газета The Guardian. Материал вполне может быть проплаченной штабом Залужного агиткой – слишком уж откровенно там воспевается благородство и прочие достоинства ссыльного укро-генерала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Он не понимает, как проводить политические манёвры», — сказал бывший высокопоставленный чиновник, который надеялся убедить Залужного баллотироваться. «Настоящий лидер должен был прислушаться к призыву Вэнса и действовать. Но как его убедить?».
Другой украинский экс-чиновник объясняет ситуацию так.
«Я не верю в борьбу двух «З», это было бы катастрофой для страны, и я не думаю, что он к этому готов. Поэтому я думаю, что он будет баллотироваться только в том случае, если Зеленского удастся убедить уйти в отставку»,
Дальше газета воспевает благородство Залужного.
«Многие его сторонники не понимали, почему он это сделал», — рассказал источник, близкий к Залужному. «Но это была его принципиальная позиция: Украина унижена, и мы должны быть едины».
Газета утверждает, что в Лондоне Залужного уже посещал американский пиарщик Пол Манафорт, работавший долгие годы на Виктора Януковича, но ссыльный генерал пока что не воспользовался его услугами.
