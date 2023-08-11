«Сначала Исинбаевы, а потом ракеты» – Рада пугает Запад российскими спортсменами

Вадим Москаленко.  
11.08.2023 00:43
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, Русофобия, Санкции, Спорт, Украина


Верховная рада потребовала от правительств других стран запретить въезд на их территорию российских и белорусских спортсменов.

Соответствующее обращение было принято в ходе заседания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада потребовала от правительств других стран запретить въезд на их территорию российских и...

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Документ представил бывший СБУшник депутат Андрей Кожемякин.

«Европейские игры в Польше, которые были проведены месяц назад, показали, что практика невыдачи виз представителям враждебных государств работает. Поэтому это постановление было как раз разработано с целью их недопуска вот на опыте Европейских игр в Польше.

…Первое – в России и Беларуси спорт является составляющей государственной пропаганды войны, большинство их спортсменов являются представителями силовых структур, и часть из них участвует в боевых действиях.

Верховная Рада Украины считает, что пребывание таких лиц на территориях других государств угрожает стабильности и национальной безопасности других стран», – сказал депутат.

Похожую позицию занял его коллега Алексей Гончаренко, известный как политическая проститутка из Одессы.

«Российские спортсмены никакие не спортсмены, к сожалению, некоторые из них это вообще убийцы, потому что это сотрудники силовых структур, ЦСКА, Динамо, другие, которые убивают сегодня украинцев.

Российский спорт это никакой не спорт, в России не существует Церкви как Церкви, в России не существует спорта как спорта, в России не существует культуры как культуры, в России все это инструменты империи, инструменты продвижения своих интересов, инструменты гибридной войны. Сначала у них Пушкин – потом у них ракеты. Сначала у них спортсмены Исинбаевы, а потом это ракеты. И мы должны это помнить», – истерил Гончаренко.

После чего в ходе голосования русофобский документ поддержали практически единогласно – 306 депутатов из необходимых 226. Постановление было принято и в скором времени отправится в парламенты других государств.

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