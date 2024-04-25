Сначала Крым и новые регионы, затем – российский тыл: в Киеве угрожают ударами ATACMS

Крым будет приоритетной мишенью для нанесения ударов американскими ракетами ATACMS, которые передаются Украине. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Самуся, недавний удар по Джанкою был «пристрелочным», которым Украина выпрашивала у США очередную партию ракет.

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«Этот последний удар по Джанкою, который произошел, я думаю, это была целенаправленная акция побуждения gалаты представителей посмотреть, что украинцы могут делать с парой ракет – у нас остались еще несколько ракет ATACMS и мы сказали: «Смотрите, мы можем даже в условиях, когда вы нам уже полгода не помогаете, создавать такие ситуации на фронте»… Вы знаете, целей для ATACMS хватит в Крыму, а также в оккупированной Запорожской области, на левобережье Херсонской области», – заявил Самусь.

Следом, по его словам, после Крыма и новых регионов России такие удары будут наноситься вглубь на 150 километров в российский тыл:

«Что касается территории России – а дальше будет интересно, можем представить что угодно. Давайте представим, что мы на протяжении 24-го и первой половины 25-го года деоккупируем Крым за счет того, что американцы нам передали достаточное количество ATACMS, у нас есть F-16, мы контролируем небо, мы вычистили полностью всю военную инфраструктуру в Крыму и постепенно, аккуратно, без спешки вытеснили россиян из Крыма – кто-то вплавь добирался, кто-то сдался в плен и так далее. Но суть в том, что следующий этап операции по деоккупации украинской территории – это будет Донбасс. Тут, если не бить по российской территории, невозможно закончить войну. Мы можем аргументировать, что есть глубина военных действий 150 километров».