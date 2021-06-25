25.06.2021, Киев, Михаил Рябов
 
Д.Б., Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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«Сначала Крымский мост, а теперь «Северный поток»!» – интервью Зеленского стало признанием провала

Новости УкраиныНаталья Мосийчук, одна из главных украинских телепропагандисток, признала, что реальность оказалась далеко не такой,...

Наталья Мосийчук, одна из главных украинских телепропагандисток, признала, что реальность оказалась далеко не такой, как убеждали телезрителей киевские каналы – России удаётся запускать масштабные инфраструктурные проекты вроде Крымского моста и второй ветки «Северного потока».

«Помните, когда мы говорили: «россияне никогда не построят Керченский мост». Несколько месяцев – и Путин проехал по Керченскому мосту. Сейчас мы говорили: «Никогда не запустится «Северный поток-2». И в сентябре уже могут запустить. И мы постоянно живем в каком-то таком… Не смотрим мы трезво на некоторые вещи», – выступила с саморазоблачением пропагандистка.

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Такое признание Мосийчук сделала во время интервью с Владимиром Зеленским, отметив, что успех России объясняется предательской позицией Запада, который только на словах поддерживает Киев.

«У меня будет встреча с Ангелой Меркель по поводу всех этих острых вопросов, а потом будет встреча уже с президентом США», – ответил Зеленский.

Он считает позицию Германии по «Северному потоку-2» нечестной.

«Не надо играть с Украиной в то, что «это экономика, мы вас поддерживаем по территориальной целостности». Это неправда! Если поддерживаете – мало!» – возмущается Зеленский.


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