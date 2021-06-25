«Сначала Крымский мост, а теперь «Северный поток»!» – интервью Зеленского стало признанием провала

25.06.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Наталья Мосийчук, одна из главных украинских телепропагандисток, признала, что реальность оказалась далеко не такой, как убеждали телезрителей киевские каналы – России удаётся запускать масштабные инфраструктурные проекты вроде Крымского моста и второй ветки «Северного потока».

«Помните, когда мы говорили: «россияне никогда не построят Керченский мост». Несколько месяцев – и Путин проехал по Керченскому мосту. Сейчас мы говорили: «Никогда не запустится «Северный поток-2». И в сентябре уже могут запустить. И мы постоянно живем в каком-то таком… Не смотрим мы трезво на некоторые вещи», – выступила с саморазоблачением пропагандистка.

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Такое признание Мосийчук сделала во время интервью с Владимиром Зеленским, отметив, что успех России объясняется предательской позицией Запада, который только на словах поддерживает Киев.

«У меня будет встреча с Ангелой Меркель по поводу всех этих острых вопросов, а потом будет встреча уже с президентом США», – ответил Зеленский.

Он считает позицию Германии по «Северному потоку-2» нечестной.

«Не надо играть с Украиной в то, что «это экономика, мы вас поддерживаем по территориальной целостности». Это неправда! Если поддерживаете – мало!» – возмущается Зеленский.