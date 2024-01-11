Сначала на фронт, потом оспаривайте мобилизацию – Тука стыдит уклонистов

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Украинцы сначала должны пойти служить в ВСУ, а уже потом спорить о том, законно ли их призвали и соответствует ли мобилизация Конституции.

Об этом в эфире видеоблога NewsRoom заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший глава Луганской области Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Туки, если спорить об этом до того и уклоняться от службы, то страна окажется под контролем России и ее войск.

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«У меня ко всем ним, к этой толпе уклонистской один вопрос – хорошо, идти воевать не надо, а в оккупации оказаться надо? Альтернатива какая? Защищать себя, своих родных, близких, свою страну или не защищать? Вы вообще с ума сошли, чтобы такие альтернативы выдвигать? Сначала, ждуны и уклонисты, дайте ответ на этот вопрос – как спасти страну, как остановить врага, который каждый день убивает ваших сограждан? А потом мы будем разбираться, соответствует ли это законам, соответствует ли это Конституции или нет», – заявил Тука.