«Сначала немного, потом больше» – украинский эксперт рассказал, как размножаются майданутые

22.11.2018, Киев, Владимир Гладков

При Советском Союзе сажали в лагеря за одно только слово «Украина», но украинцев становилось всё больше.

Об этом в эфире youtube-канала «UKRLIFE.TV» рассказал украинский политолог и философ Валерий Дымов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 1988 году, когда я приезжал из Киева в Николаев, я не видел никого, кто ходил бы с таким жовто-блакытным значком, как у меня. И только мой авторитет среди николаевских пацанов позволял мне это делать безболезненно. Я сознательно это делал, провоцируя эту подавляющую вату в городе на ненависть. В 2004 году, уже когда был помаранчевый майдан, то нас уже было не один, не два, не три, нас уже было много.

А в 2014 году николаевские пацаны, которые говорят по-русски, которые ещё недавно смотрели эти российские фильмы, которые я не смотрю никогда, смели титушек под прикрытием ментов в Николаеве. Смели без шума и пыли. Вот это визуализация: сначала нас немного, потом нас больше, потом мы победим. Как говорил моральный авторитет: сначала нас не замечали, потом над нами смеялись, потом с нами боролись, а потом мы победим» – заявил эксперт.

По его словам, со всем украинским боролся СССР, но победить так и не смог.

“Украина уже прошла этап, когда нас не замечали. Даже бессмысленно было говорить о том, что мы есть украинцы – сажали в лагеря сразу же… Сидели в тюрьмах даже те, кто тогда хоть как-то говорили слово «Украина»… Потом над нами смеялись: вспомни все анекдоты про хохлов, вспомни ту шароварщину… Теперь с нами борются. Но в конце мы победим» – резюмировал Дымов.

Стоит отметить, что весь этот спич он произносил на русском языке с редкими вкраплениями украинских слов.