10.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

«Сначала нормандский формат, потом обмен» – Зеленский

Обмена пленными между ЛНР, ДНР и Украиной не состоится до встречи «нормандского формата».

Об этом на встрече с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Глава украинского государства сообщил, что списки на обмен уже готовы и его могут провести в любое время.

«У нас есть эти списки, мы готовы хоть завтра. Скажу честно, что российская сторона декларирует нам, что в принципе, без «нормандского формата» мы не дойдем до этого вопроса. Это правда. Почему я и спешу с «нормандским форматом», потому что для меня это одно из больших достижений нашей страны – решение вопроса с возвращением людей. Там большой список людей и у нас очень много их людей, это правда. Потому эти списки уже подготовлены нашей стороной, мы готовы», – заявил Зеленский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть