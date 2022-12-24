«Сначала обмен всех на всех, а потом аммиак!» – митинг на Майдане

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Родственники украинских военнопленных провели сегодня митинг в центре Киева на Майдане, требуя от властей провести обмен по формуле «всех на всех», а уже потом заключать какие-либо экономические сделки с Россией – речь идёт о переговорах во транзиту аммиака.

«Пока мы будем сидеть, экспорт российского аммиака через Украину возобновится скорее, чем мы увидим родных дома», – заявили организаторы.

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Выступавшие заявили, что число пленных украинских военнослужащих – примерно 10 тысяч человек, однако за 9 месяцев удалось вернуть лишь около 1,5 тысяч, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Аналогичная акция прошла сегодня и в Николаеве.