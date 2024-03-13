«Сначала подговорим инструкторов» – в Киеве придумали, как затянуть войска Запада в войну
Киеву нужно не просить ввода крупной группировки войск стран-членов НАТО, а сконцентрировать силы на постепенном вовлечении западного контингента в войну.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«О войсках НАТО мы не говорим. Это, максимум, несколько десятков тысяч, их на нашей территории не будет.
А отдельные страны НАТО, которые рядом с нами, это Прибалтика и Польша – я уверен, что они должны быть активными.
Как нам обеспечивать совместные проекты по производству вооружений с Францией и Германией? У нас должны быть, в том числе, и военные с этих стран. Я думаю, что пришло время вернуть людей в посольства, которые отвечают за такие вопросы.
Не идёт речь о том, что они будут с нами в окопах, нет. Речь о том, что на нашей территории абсолютно законно могут быть военные из этих стран. И это надо делать», – сказал Чалый.
Он подчеркнул, что о полномасштабном вводе войск и речи нет – Киеву для начала стоит добиться возвращения хотя бы инструкторов.
«Мы должны говорить о том, чтобы поляки прикрыли системами ПВО границу. Не блокировали автобусы, а чтобы американские системы ПВО закрыли Львовскую область.
Почему Россия имеет право размещать в Белоруссии базы, а у нас даже тренировочных пунктов нет, они все были выведены. А раньше они были. Зачем так бояться, давайте возвращать некоторые элементы.
Мы должны получить поддержку на территории Украины, а не успокаивать наших партнёров», – уговаривал себя и ведущего бывший посол.
Спасибо!
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