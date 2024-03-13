«Сначала подговорим инструкторов» – в Киеве придумали, как затянуть войска Запада в войну

Киеву нужно не просить ввода крупной группировки войск стран-членов НАТО, а сконцентрировать силы на постепенном вовлечении западного контингента в войну.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О войсках НАТО мы не говорим. Это, максимум, несколько десятков тысяч, их на нашей территории не будет.

А отдельные страны НАТО, которые рядом с нами, это Прибалтика и Польша – я уверен, что они должны быть активными.

Как нам обеспечивать совместные проекты по производству вооружений с Францией и Германией? У нас должны быть, в том числе, и военные с этих стран. Я думаю, что пришло время вернуть людей в посольства, которые отвечают за такие вопросы.

Не идёт речь о том, что они будут с нами в окопах, нет. Речь о том, что на нашей территории абсолютно законно могут быть военные из этих стран. И это надо делать», – сказал Чалый.