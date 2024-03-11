«Сначала проведём охват» – Сладков призвал не спешить с освобождением Харькова

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Российская армия не отказалась от освобождения Харькова, однако этого можно добиться путём постепенного окружения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил оценить, как будет развиваться ситуация вокруг Харькова.

«Охват, а потом разберёмся. Харьков – русский город. Он, наверное, более русский, чем был Мариуполь. Не к 9 мая 2014 года, когда мы заходили туда, а в феврале-марте 2022 года. В Харькове люди ждут. Это беседы с местными жителями, которые сегодня находятся на нашей стороне, но имеют активную связь с Харьковом», – сказал Сладков.

Он подчеркнул, что нельзя спешить с освобождением украинских городов, потому что цена вопроса – человеческие жизни.

«Не знаю, получится ли решить вопрос с Харьковом в этом году. Нам нельзя торопиться. Хоть время против нас работает, если мы ожидаем помощи Запада, которая опять продолжится, то надо побыстрей. Но с другой стороны, язык не повернётся толкать нашу пехоту в спину: «Идите, пацаны, побыстрее». Так не пойдёт», – подытожил военкор.