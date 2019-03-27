Сначала в Сибири, потом везде: «Единой России» предрекают разгром

27.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Партия «Единая Россия» должна всерьез отнестись к итогам выборов мэра в Усть-Илимске Иркутской области, где после снятия с гонки всех оппозиционных кандидатов, угрожавших «единоросу» Сергею Зацепину, победила 28-летняя домохозяйка Анна Щекина – «технический кандидат» от ЛДПР.

Вслед за Сибирью аналогичная ситуация может повториться в других регионах РФ – «зачистка» оппозиционного поля уже не сработает, считают российские политические эксперты.

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«Это уже не первый случай победы оппозиционного кандидата. При этом, что характерно, представляющего не главную оппозиционную партию страны – коммунистов, а представляющую ЛДПР. Это очень важный «тревожный звоночек», который свидетельствует о том, что у народа есть психологическая усталость от правящей «Единой России», от тех реформ, которые она инициирует. В том числе, подрывающих социальное положение населения, – от той же пенсионной реформы.

Это говорит о том, что на грядущих сентябрьских выборах партии власти придется очень непросто.

Почему эта домохозяйка от ЛДПР победила? Она победила потому, что был снят кандидат от КПРФ. Его просто не допустили до выборов. Иркутская область – регион «красный», там коммунисты традиционно имеют большой процент голосов. В этот раз коммунисты предложили поддержать кандидата от ЛДПР, что и было сделано.

Это говорит о том, что, если власть будет продолжать таким образом бороться с системной оппозицией, с парламентской оппозицией, вставлять палки в колеса, не допуская до выборов представителей основных политических партий, то, с одной стороны, будут побеждать совершенно неопытные люди – вряд ли можно утверждать, что эта домохозяйка 28 лет знает, как управлять Усть-Илимском. У нее нет такого опыта, и ей будет очень непросто.

А, с другой стороны, это подстегивает определенное развитие нелегальной, несистемной оппозиции, которая нигде официально не присутствует, но в какой-то момент «выстрелит», распрямив эту сжатую пружину протестных настроений», – заявил «ПолитНавигатору» политолог Олег Бондаренко.

С ним согласился его коллега Илья Гращенков. Политолог отметил, что сегодня Иркутская область является зеркалом происходящих по всей России процессов.

«Разумеется, это все эхо протестного голосования, которое началось во Владивостоке, потом распространилось на Хабаровский край, Иркутскую область, Республику Хакасия и в дальнейшем шагает по стране.

Сегодня люди готовы голосовать за кого угодно, только не за представителей действующей власти, потому что в них видят символ всех своих бед, ухудшения экономического положения, безработицы, падения зарплат, пенсионную реформу. Все это связывают с представителями действующей власти, единороссами как таковыми.

Если брать Иркутскую область, то я бы хотел отметить, что это один из последних оплотов демократических и более-менее честных выборов, так как при губернаторе от КПРФ Сергее Левченко сложилась ситуация, когда влияние административного ресурса фактически нивелировано…

Иркутская область является не новатором, но наиболее показательным регионом, полигоном для того, чтобы подсветить настроения россиян и ту ситуацию, с которой страна в целом столкнется на выборах в сентябре, когда они будут проходить в более чем 30-ти регионах. Везде «Единая Россия» столкнется с аналогичной проблемой», – заявил Гращенков.