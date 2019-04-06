Сначала Зеленский. Потом – группа «Грибы». Взгляд из Одессы

06.04.2019, Одесса, Валентин Филиппов

После победы Владимира Зеленского украинцев ждёт тяжёлое похмелье. Саакашвили будет мстить Одессе. На выборах в Верховную Раду победит группа «Грибы».

Об этом и об особенностях местного самоуправления на Юге постсоветского пространства сейчас и сто лет назад, во времена Нестора Махно, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал одессит Вячеслав Азаров, глава партии «Союз анархистов Украины».

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Валентин Филиппов: Здравствуй, главный анархист Одессы, Вячеслав Азаров.

Вячеслав Азаров: Приветствую, Валентин. Можно сказать – последний махновец.

Валентин Филиппов: Я придумал лайфхак, можно напечатать удостоверения Украинская Партия Анархистов, на обложке – УПА. И пойти получать льготы с украинских чудиков.

Вячеслав Азаров: Какой ужас!

Валентин Филиппов: Хорошо. Вячеслав, Украине, как известно, «нужен Порох». Так говорил наш одесский мэр. Означает ли результат первого тура выборов, что Одессе не нужен Порох, и интересы Одессы и Украины не совпадают?

Вячеслав Азаров: Скажу тривиальную вещь, что голосование было протестным. А чтобы максимально собрать протестный электорат, был создан такой кандидат, без всякого антирейтинга во власти. Контрсистемный человек с улицы, который, в то же время, должен быть предельно узнаваем. Поэтому и предвыборная программа Зеленского мало кого интересовала и практически не обсуждалась.

Безусловно, в случае победы Зеленского во втором туре украинцев ждёт тяжёлое похмелье. Во-первых, потому, что это кандидат от майданного лагеря. Как ни крути. А майдан – это антисоциальные разорительные реформы, в первую очередь. Украина продолжает находиться под внешним управлением, и наличие у Зеленского виртуальной шоуменовской партии может быть заполнено реальными кадрами только в двух вариантах. Либо в неё перекрасятся все старые чиновники коррумпированных элит, либо, если он захочет продолжить свою контрсистемность, это будут всевозможные грантоеды, находящиеся на зарплате у западных фондов и воспитанные в компрадорском духе продвижения интересов своих зарубежных работодателей. Вот надо отдавать отчёт себе, что никакой другой управленческой культуры в Украине нет.

Есть, конечно, призрачный вариант, что авторы проекта «Зеленский» захотят больше использовать прямую демократию. Широкое непосредственное участие граждан в управлении собственной страной. Об этом, в частности, говорит его такой привлекательный пункт о народовластии, введения референдумов, плебесцитного права. Но, честно говоря, я пока не понимаю, зачем майданным создателям его проекта вот это может быть надо.

Больше всего настораживает то, что прямая демократия заставит идти на серьёзные культурные и социальные компромиссы, связанные с многообразием и культурной неоднородностью населения Украины. Поэтому этого всячески хочется, но надо скептически достаточно относиться.

С другой стороны, само протестное голосование – настолько массовое – показало, что та Украина, которой «нужен Порох», ограничена улицами правительственного квартала. И немножко людьми на Западной Украине, где в двух областях Порошенко победил, которые просто боятся возврата к старым временам, они просто боятся отвечать за то, что творилось последнюю пятилетку.

Но нельзя сбрасывать со счетов и Порошенко. В первом туре он выполнил две свои главных задачи. Нейтрализовал возможность выдвижения единого кандидата от Юго-Востока и не пустил во второй тур своего главного майданного оппонента Тимошенко. И я вполне допускаю, что он может сторговаться с держателями проекта «Зеленский». Кто бы это ни был. От Коломойского до Госдепа. У него есть много ресурсов, которые он может отдать взамен за продолжение.

Валентин Филиппов: И главное, что все эти ресурсы наши.

Вячеслав Азаров: Да. К сожалению. Но мы их не контролируем.

Валентин Филиппов: А у меня вопрос местечковый. Зеленский успел комплиментами рассыпаться в адрес Саакашвили, пообещать ему вернуть гражданство. Нет ли тут угрозы для Геннадия Труханова, для Одессы в целом, потому, что Саакашвили хочет мстить. Мстить он хочет Порошенко и, конечно, Одессе, за то, что его здесь не приняли. И лишили кормушки.

Вячеслав Азаров: Угроза, безусловно, есть. Зрячие люди её увидели ещё до откровений Зеленского. Наша небольшая оппозиция евромайданная выступает под эгидой еврооптимистов. Саакашвили ездил в окружении грантоедов, вот при Найеме, и рассказывал, какая здесь мафия одесская. На сессию горсовета приезжал, присутствовал на митинге Лещенко. Это совершенно один и тот же лагерь. Это пул грантоедов, выбившихся в большую политику, которые наиболее близки Саакашвили. Просто через соросовские все эти программы. Поэтому, да, угроза реальная.

Конечно, если Саакашвили вернётся, то он претендует не на Одессу, а минимум на вице-премьера.

Валентин Филиппов: Но, пойти помстить!

Вячеслав Азаров: Да. И здесь будут серьёзно поддерживаться протестные настроения. Педалироваться протестные настроения. Чтобы сменить городскую власть. Насколько они будут успешными, сказать сейчас трудно. Но я могу сказать одно. Когда у нынешней городской власти всё хорошо, ей никакие союзники не нужны. Ей не нужны люди, которые когда-то боролись против общих врагов. А вот когда плохо, они начинают быть нужны. Так что – посмотрим.

Валентин Филиппов: Ты думаешь, что такая угроза, как Саакашвили может вдруг толкнуть городскую администрацию на то, чтобы она вспомнила, что есть ещё одесситы. И они бы могли как-то….

Вячеслав Азаров: Конечно! Широкая опора на одесситов. Я давно ещё говорил – какой бы ни был отрицательный персонаж наш Эдуард Иосифович Гурвиц, но он умел работать с массами одесситов. Со структурированными массами, собранными в общественные организации.

Валентин Филиппов: Я помню, что Гурвиц опирался на структуры различные, которые он привозил в Одессу. Как правило, с Западной Украины. Ты вспомни – «Свободная Одесса» была организация.

Вячеслав Азаров: Это уже во второй период. Когда он вернулся. Надо разделять любого политика по периодам. Когда он боролся против Кучмы и администрации президента здесь в конце девяностых, он боролся за местное самоуправление, и, как бы, массы одесситов были за местное самоуправление.

А когда во второй период он приехал уже «лучшим другом президента Ющенко», это был другой Гурвиц. Вернее, Гурвиц всегда был один и тот же. Другие были лозунги и механизмы влияния. И тогда поприезжала куча Западной Украины. И мы, разумеется, были против этого.

Мы всегда оставались за местное самоуправление. Поэтому, тогда наши цели совпадали, в следующий раз наши цели совпадали с противниками Гурвица.

Валентин Филиппов: Что я вам, анархистам, скажу…. У вас цели то с кем-то совпадают, то не совпадают. А потом вас хоронит, кто хочет. И на ваших могилах митинги устраивает.

(от редакции: Киевский режим выступает с инициативой переноса праха Нестора Махно из Парижа на Украину. Лидера анархистов планируется включить в перечень украинских героев, сражавшихся за независимость Украины)

Вячеслав Азаров: Это, да. Это потому, что у нас есть принципы.

Валентин Филиппов: А как идея перезахоронить Махно уже в Одессе тогда?

Вячеслав Азаров: В Одессе? Ну, как он связан с Одессой?

Валентин Филиппов: А как он связан с этой Украиной?

Вячеслав Азаров: С Одессой связан основатель гуляй-польской группы анархистов, Александр Семенюк. Он здесь служил в 1903-1904 году. Он здесь заразился этими идеями. В контакте с нашими анархистами был. Потом уехал и там построил. Но это очень виртуальная связь.

А Махно….. Махно – это набор социальных конструкций. Набор идей. А не урна с прахом. Которую пытаются сюда привезти и под это приватизировать Юго-Восток, грубо говоря.

«Вот ваш герой, и он тоже с нами»!

Всё может быть, власть на это может пойти, а наша надежда на западных анархистов, которые его никуда оттуда не пускают. Ну, действительно, кто поедет смотреть на могилу Махно в Гуляй-Поле, и кто поедет в Париже….

Две большие разницы.

Валентин Филиппов: Правильнее тогда к Гуляй-Полю присоединять Париж.

Вячеслав Азаров: Это разумно.

Валентин Филиппов: А не таскать туда-сюда прах наших великих предков.

Вячеслав Азаров: Это точно.

Валентин Филиппов: А у меня такая мысль. Гастроли «95-Квартала» и лично Владимира Зеленского обычно в Одессе организовывала Елена Орлова. И вот Зеленский вышел во второй тур выборов президента. А Елена Орлова начала возить в Одессу группу «Грибы». Нет ли такой опасности, что на выборах в Верховную Раду победит партия «Грибы»?

Вячеслав Азаров: Легко. С таким ошеломляющим успехом Зеленского Украина полностью вплотную подошла к обществу спектакля, где реальная политика заменяется шаржами, шутками, такой рампой, за которой, за кулисами может делаться всё, что угодно. И всё это будет минимально осознано. Всё это будут пытаться переводить в шутку. И у шоу-бизнеса здесь огромные перспективы. Пока народ не поумнеет.

Что бы народ поумнел, в нём надо воспитывать самостоятельность. Ты о своём – я о своём. Я никак не могу закончить, но «добью» свою книгу. Я уже и название придумал. «Анархия на Юге».

Валентин Филиппов: Но мы-то знаем, что на Юге России?

Вячеслав Азаров: Тогда Юг понимался от Молдавии до Дона и Кубани. И события так и происходят. Оно всё очень связано. Я не мог назвать на Украине или в Молдавии. Или на Дону. Исторически это называлось «Южный фронт по борьбе с контрреволюцией» тогда в официальных документах.

Так вот, 100 лет назад, до того, как сам фронт начался, и начались конфликты, здесь был огромный энтузиазм и социальное строительство. С падением царского режима тут чего только ни вспыхивало. Всевозможные артели, добровольные общества, общественные организации, профсоюзы кучеров и приказчиков. У профсоюза приказчиков был свой отдельный боевой отряд.

Валентин Филиппов: А у парикмахеров?

Вячеслав Азаров: Цирюльники – тоже. У них что-то было. Но я не помню, или в Одессе. В Одессе сильной организации не было. А вот в Екатеринославе была сильная организация.

Валентин Филиппов: И подчеркнём, что Екатеринослав, это город Днепропетровск. Который сейчас – Днепр.

Вячеслав Азаров: Оно всё бурлило. Оно кипело. Это потом история официальная научила, что все стремились к монопольной власти компартии и разными путями шли.

Все стремились к избавлению от ига власти и капитала. Вот рухнуло всё, и давайте строить новое общество. В этом смысле, люди были настолько смелее нынешних украинцев, россиян, и любых других постсоветских народов и обществ. Вот, всё. Отречёмся от старого Мира. И все посильно участвовали в строительстве чего-то нового, у которого не было никакого единого плана. Самотёком снизу. Что там на горе получится – потом посмотрим.

Что-то получилось, как ГОЭРЛО, всеобщая электрификация. Что-то получилось, как высокий уровень образования в СССР. Многое не получилось. Но хочется акцентироваться на этом энтузиазме. Нужно включить энтузиазм масс и сейчас. Это сверхзадача. Если мы поднимем массы на участие, то эту страну можно достаточно быстро вывести из глубокого кризиса.

Один главный вопрос: Не понятно, кому это надо?

Валентин Филиппов: Ну, я думаю, когда Украина рухнет, люди будут вынуждены уже что-то сами делать. И исторический опыт, по крайней мере, на наших землях, на Юге (не будем говорить, чего), он присутствует. И книга Вячеслава Азарова в помощь. Как путеводная звезда. Дорожная карта. Если допишет…..

Вячеслав Азаров: Допишу! Что Украина рухнет – я не очень уверен. Но что-то здесь будет. Пусть будет Екатеринослав. Но вольный Екатеринослав. Как у махновцев. Пусть будет Украина, но другая. Советская, постсоветская, но Украина для людей. А не для горстки тех, кто ею сейчас управляет. Тем более, что эти управители сидят уже даже не в Украине. Мы под внешним управлением. И как будет называться эта территория, и куда будет входить, вопрос вторичный. Главное, что бы она была собственностью тех людей, которые её населяют.

Валентин Филиппов: Хорошо, огромное спасибо. Желаю удачи там в Одессе, чтоб все выкрутились в этой ситуации. Последнее, может быть, спрошу только, как настроения в городе по поводу второго тура? Выпустили пар одесситы или придут во второй тур Порошенко дотоптать?

Вячеслав Азаров: Думаю, что придут. Пока такая колеблющаяся ситуация….. Я не думаю, что будет больше явка, но придут голосовать против Порошенко. Потому, что то, что творится со страной – дальше уже некуда.

Хотя, история показывает, что всегда есть куда.

Но мы будем оптимистами.

Валентин Филиппов: Ладно. Пока.

Вячеслав Азаров: Спасибо.