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Известный участник войны на Донбассе снайпер Деян Берич записал обращение о возмутительном отношении к его землякам – сербам-добровольцам, воюющим в отряде ПСО «Волк», которые теперь требуют перевести их из 119-го парашютно-десантного полка ВС России.

По словам сербов, командование боевой единицы не давало им оружия, снаряжения и пыталось бросить на штурм всего с двумя-тремя магазинами.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», внимание к проблеме бедственного положения десятков сербов-добровольцев привлек воевавший на Донбассе с 2014 года снайпером в прошлом югославский военный Деян Берич. Сейчас серб живет в России, занимается сельским хозяйством, инструктажем начинающих снайперов, устройством и обеспечением добровольцев из Сербии, а также состоит в Команде Путина на предстоящих выборах.

О проблемах бойцов ПСО «Волк» Берич долго время не хотел говорить публично, но был вынужден прибегнуть к такому шагу, отчаявшись, по его словам, добиться справедливости. По его словам пункт сбора прибывающих из Сербии добровольцев, желающих биться за братский русский народ, находится в Подмосковье, далее их отправляют по Ярославль, а уже оттуда в Луганск в расположение119-го парашютно-десантного полка ВС России.

«Они ведут себя, как украинские военкомы, как нерусские, особенно командир 119 полка «Зима». 119 полк не обеспечивал (сербских добровольцев) ничем, мы их обеспечивали всем – едой, водой, амуницией, квадрокоптерами, машинами. Через «Народный фронт» и неравнодушных людей. Отношение к ним было плохое, называли их «цыганами» и спрашивали: «Зачем вы сюда приехали?». Очень много было заболевших, командование не разрешало их лечить. У кого-то, в итоге, случилась двусторонняя пневмония, у одного из бойцов началась гангрена», – рассказывал Берич.

Но поворотным моментом стал эпизод, когда перед Новым годом от командования полка пришел приказ, чтобы ребята пошли в наступление на село. При этом им раздали по два – три магазина автоматных патронов, чего при лучшем раскладе хватило бы на десять минут интенсивного боя.

А на резонную просьбу дать еще вооружений, было заявлено, что все остальное бойцы должны добыть себе в бою. На что сербские добровольцы ответили:

«Вы утратили наше доверие, сражаться с вами не будем, не отказываемся воевать, переведите нас в другое подразделение, где есть нормальные русские офицеры».

Об этом инциденте впоследствии поведали и сами бойцы ПСО «Волк», записав видеообращение:

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«Попросили вооружения кроме автоматов, побольше магазинов, нам сказали, что все это вы добудете в бою. Снаряжение – практически все, что у нас есть, мы закупали сами, на свои деньги, нам не жалко. Но если нужно будет умирать, то хочется умирать с честью, достоинством, а не как собаки. Но к нам отношение хуже, чем к заключенным. Здесь все мужики нормальные, не наркоманы, не алкоголики, с традиционными ценностями… Просим помощи, чтобы нас перевели в воинскую часть 40318. Нас шестьдесят человек, готовых выполнить любую задачу», – сказали сербы, среди которых оказалось немного людей с реальным боевым опытом.

Однако в ответ на это, по словам Деяна Берича, у сербов отобрали вооружение, амуницию, приехало командование 119 полка без командира «Зимы» и говорило им, что они «военные преступники».

Далее зашла группа вооруженных людей, выгнала бойцов на улицу, несмотря на то, что у некоторых была температура 38 и 40. Два дня добровольцев держали на улице, четыре человека, в итоге, упали. Всем бойцам угрожали тюрьмами и расстрелом, требовали подписать бумаги о том, среди них есть шпионы и предатели – те отказались Закончилось все избиениями прикладами и арестами нескольких бойцов, которых вывезли в неизвестном направлении.

«Я боюсь за жизни ребят, которые приехали в Россию. Сербы приехали от чистого сердца, приехали сражаться, а к ним относятся, как к скоту. Иногда надо делать такие вещи, чтобы один процент пи…..ов, которые находятся в русской армии, сели в тюрьму».

В итоге, видимо, испугавшись информационной огласки, представители 119 полка передали задержанных луганской военной прокуратуре, где тех накормили и дали возможность выспаться. После чего к вопросу подключились Военная прокуратура, аппарат президента России, а командование подразделения «Ахмат» выразило желание взять сербов к себе.

Деян Берич поблагодарил всех неравнодушных людей, задействованные в решении вопроса ведомства, а также лично Владимира Путина, понимая, что аппарат президента не просто так занялся вопросом, за участие в судьбе сербских добровольцев. И выразил убежденность, что после произошедшего поток сербских добровольцев в СВО только вырастет, поскольку они будут понимать, что находятся под защитой руководства нашей страны.