Снайпер ликвидировал боевика ВСУ

16.10.2019, Киев, Максим Карпенко

На Донбассе от пули снайпера погибла военнослужащая 101-й бригады ВСУ Ярослава Никоненко.

Об этом сообщила пресс-служба подразделения в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сообщаем о трагической смерти нашего побратима солдата Никоненко Ярославы Сергеевны, которая 15.10.2019 года погибла от коварной вражеской снайперской пули в зоне проведения ООС. Пусть земля ей будет пухом. Покойся с миром. Вечная Слава Героям!», – говорится в сообщении.

«Это Ярослава Никоненко. Убитая сегодня вражеским снайпером. «Не другой стороной», а врагом, РФ и ее наемниками, убийцами, которые получают за войну российские рубли. У Ярославы осталась тринадцатилетняя дочь… Собратья Ярославы написали мне, что ее отец также погиб в АТО в 2015 году. Вечная память Вам, воины – Отец и Дочь», – написала в своем блоге депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

Отец погибшей.

Никоненко и правда пошла на войну сначала как волонтер, а после подписала контракт с ВСУ. В 2015-м году в зоне «АТО» погиб отец Ярославы Никоненко, боевик нацбатальона «Айдар» Сергей Никоненко. Он получил ранения при обстреле села Трехизбенка 18 января 2015-го года.