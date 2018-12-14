14.12.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Война, Донбасс, Украина
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Снайпер ликвидировал украинского боевика

Участник украинской карательной кампании по подавлению русского восстания на Донбассе – старший сержант ВСУ Виктор Куропятник – погиб от пули снайпера в зоне так называемой «Операции объединенных сил».

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Куропятник, 1973 года рождения, – бывший морпех, а с недавних пор контрактник 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

У погибшего осталась жена и трое детей.

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