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06.04.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Донбасс, Компромат, Коррупция, Криминал, Украина
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Снайпер «правосеков» открыл огонь по украинским пограничникам – не поделили мзду

В результате вооружённого конфликта между боевиками «Правого сектора» и служащими госпогранслужбы Украины за право контроля поборов с мирных граждан, пересекающих линию разграничения с ДНР, был временно закрыт пропускной пункт «Марьинка».

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации разведки, поводом для закрытия КПВВ «Марьинка» стала вооруженная провокация со стороны подразделения «Правый сектор» в отношении сотрудника государственной пограничной службы Украины, в результате которой один пограничник получил ранение.

«По имеющейся информации, в течении нескольких месяцев ДУК «Правый сектор» совместно с сотрудниками госпогранслужбы Украины осуществляли поборы с граждан, пересекающих КПВВ «Марьинка», имея с этого постоянный и стабильный доход. Часть этого дохода отправлялась также в карман должностным лицам в штабе «ООС», – рассказал Безсонов.

Он добавил, что отлаженная схема «откатов» работала до тех пор, пока лидеры «правосеков» посчитали, что процент, которым приходилось делиться, – слишком высок, и в одностороннем порядке снизили сумму.

«Такое решение не понравилось командованию штаба «ООС», и командиру 24-ой отдельной механизированной бригады полковнику Гудзь была поставлена задача совместно с государственной пограничной службой перекрыть данный источник дохода для националистов. В результате между бандформированиями произошёл конфликт, приведший к аресту нескольких членов ДУК «Правый сектор», – отметил представитель оборонного ведомства.

Предположительно в качестве мести и устрашения, снайпер националистов произвёл выстрел в сотрудника госпогранслужбы, без намерения убивать.

«В свою очередь, командование «ООС», чтобы избежать обвинения со стороны общественности во внутренних противоречиях среди силовых структур использовало совершенное преступление для обвинения Народной милиции в совершении обстрела и в качестве повода для закрытия КПВВ «Марьинка», – сообщил Безсонов.

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